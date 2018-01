Pakistan convoca ambasciatore Usa

Il ministero degli Esteri pachistano ha convocato l'ambasciatore americano ad Islamabad,David Hale,presentandogli una protesta formale per "le affermazioni ostili" formulate via Twitter dal presidente Trump.Lo riferisce la tv Geo. Ieri, in uno dei suoi primi tweet del 2018,Trump ha sostenuto:"Gli Usa hanno scioccamente dato al Pakistan più di 33 mld di dollari in aiuti negli ultimi 15 anni e loro non ci hanno dato altro che menzogne. Procurano un paradiso sicuro ai terroristi che noi combattiamo in Afghanistan, con poco aiuto. Mai più."(Di martedì 2 gennaio 2018)

