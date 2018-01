PAGELLE Napoli-Atalanta | i voti della partita Coppa Italia quarti - primo tempo

LIVE PAGELLE Napoli-Atalanta - Coppa Italia 2018 in DIRETTA : i voti della sfida del San Paolo. Le formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Napoli-Atalanta Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Pagelle della sfida tra Napoli ed Atalanta, valida per i quarti di finale della Coppa Italia di calcio. Alle ore 20.45 allo stadio San Paolo della città partenopea andrà in scena la gara secca che designerà la terza semifinalista della competizione. Nella parte bassa del tabellone sono infatti già certe di un posto tra le migliori quattro ...

Moggi dà i ‘numeri’ : le PAGELLE a Napoli e Juve del girone d’andata : Luciano Moggi, attraverso le colonne di ‘Libero’, ha stilato le pagelle del girone di andata della Serie A soffermandosi su Napoli e Juventus: “Il Napoli vince a Crotone con il minimo scarto, senza correre pericoli (quasi un allenamento), ed è campione d’inverno. Hamsik, oltre a segnare il gol vincente, è stato il migliore in campo, un vero capitano. Traguardo invernale più che meritato per gli uomini di Sarri. Voto 9 alla squadra, ...

Crotone-Napoli 0-1 PAGELLE - voti e highlights 19^ giornata : gli azzurri sono campioni d’inverno (VIDEO) : Crotone-Napoli 0-1 pagelle, voti e highlights 19^ giornata: gli azzurri sono campioni d’inverno (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Crotone-Napoli – Grazie a un gol di Hamsik al 17′ del primo tempo il Napoli supera il Crotone nel match di apertura della 19°, e ultima, giornata del girone di andata del campionato di Serie A 2017-2018. ...

PAGELLE Napoli-Sampdoria 3-2 : Hamsik supera Maradona : Pagelle Napoli-Sampdoria – Due volte in svantaggio, il Napoli è riuscito a rimontare e a vincere la sfida contro la Sampdoria. Tre punti preziosi per i partenopei, vista la contemporanea sconfitta dell’Inter con il Sassuolo. Giornata indimenticabil per Hamsik che ha realizzato il goal del 3-2, il numero 116 con la maglia del club partenopeo, superato Diego Armando Maradona nella classifica all-time dei marcatori della società ...

Napoli-Sampdoria 3-2 PAGELLE - voti e highlights 18^ giornata : vittoria anima e cuore (VIDEO) : Napoli-Sampdoria 3-2 pagelle, voti e highlights 18^ giornata: vittoria anima e cuore (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Sampdoria 3-2 pagelle, voti E highlights 18^ giornata – Nel sabato di Natale, il Napoli conquista una vittoria fondamentale in ottica scudetto, soprattutto in virtù del ko dell’Inter sul campo del Sassuolo. Primo ...

