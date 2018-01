: Padova, i ricatti degli anziani: ecco cosa facevano alle badanti - giuseppe_alto : Padova, i ricatti degli anziani: ecco cosa facevano alle badanti - jenniferpas90 : Padova, anziani ricattano badanti: sesso in cambio di un lavoro - mortileo : Ricatti hot dei nonni alle badanti: «Sesso o resti senza il lavoro» -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 2 gennaio 2018) 'Cercasiper assistenza'. Quegli annunci pubblicati sui giornali o sul web in realtà erano uno specchietto per le allodole. Un’offerta di lavoro che in realtà aveva finalità diverse rispetto a quelle descritte nel messaggio. Per molti quella proposta si trasformava in un incubo che in alcuni casi sfociava in minacce e. La vicenda è emersa in seguito ad una serie di denunce presentate all’associazione Progetto Donna Oggi. Nello specifico gli episodi segnalati si sono verificati nella provincia di. Per la maggior parte le aspiranti bandanti, o collaboratrici domestiche erano di origine straniere. A cadere nella trappolaarzilli vecchietti numerose ragazze di origini rumena. Inizialmente gli uomini conquistavano la fiducia delle donne e gli assicuravano un’occupazione con compiti legatifaccende di casa e ad alcuni bisogni personali legati a ...