Overwatch | uno streamer gioca utilizzando dei Fidget Spinner come controller

(Di martedì 2 gennaio 2018) Rudeism riesce a stupire nuovamente, e mentre in passato si è reso noto ai molti per aver controllato Winstonnient'altro che delle banane, ora si è inventato qualcosa di nuovo.riporta PCgamer, Rudeism riusce are Genjidei. Il funzionamento di questo peculiareè stato spiegato su Reddit: in sostanza ogniè collegato ad un encoder che trasforma il loro movimento in segnali che raggiungono un circuito realizzato per l'occasione e posto sotto la tavola di legno che possiamo vedere nella clip. Gli encoder, possono rilevare in che direzione ruotano ie se essi vengono premuti,veri e propri pulsanti.Read more…