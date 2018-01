: Overwatch: più eventi e nuove aggiunte in programma per il 2018 #Overwatch - Eurogamer_it : Overwatch: più eventi e nuove aggiunte in programma per il 2018 #Overwatch - CeciB91 : Sempre più voglia di fare il cosplay di Mei ?? #overwatch #mei #cosplaygoal - Neko_PLS : @BulloneP Poligonalissimo, ma più tardi giochiamo ad Overwatch? - LightDzns : Per chi non mi vede più su mc è perchè è gia da qualche giorno che mi sparo ore e ore di overwatch every day, ogni… - myubari : btw gli anahardt sono la ship più bella di overwatch fight me -

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 2 gennaio 2018) In un nuovo developer update rilasciato oggi il leader diJeff Kaplan ha parlato, riporta Venturebeat, di alcuneinper il nuovo anno.è stato lanciato per PS4, Xbox One e PC a maggio 2015 e ha sempre vantato una regolare distribuzione di aggiornamenti e nuovi contenuti, tramappe,ed eroi, per cui un annuncio del genere non dovrebbe stupire poi molto.Per ilKaplan ha promessoampliati e con un maggior numero di contenuti, inoltre verranno anche aggiunti nuovi oggetti di personalizzazione del personaggio, così da dare una rinfrescata al nostro look.Read more…