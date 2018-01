Ork | parte da Roma il tour europeo della band di Pat Mastellotto

La Quintana testimonial dell'Umbria in Calabria Dopo New YOrk la manifestazione di Foligno parteciperà a un nuovo progetto per il rilancio ... : ... nella sua trasversalità, un fondamentale fattore di sviluppo dell'economia regionale". La delegazione della Quintana sarà impegnata con tre cortei, uno al giorno, e sarà protagonista di un workshop ...

Fake news - il M5S al contrattacco : “Un giochino di New YOrk Times e Buzzfeed da parte di Renzi” : Il Movimento 5 stelle passa al contrattacco, dopo le accuse arrivate da Renzi nella conclusione della Leopolda, sul fronte delle Fake news. «Si parla di siti web sensazionalistici, a sostegno di una o l’altra forza politica, che riporterebbero i medesimi codici di Analytics e di Adsense. E non ci vuole un genio a capire che questi siti nascono spo...

Fake news - il M5S al contrattacco : "Un giochino di New YOrk Times e Buzzfeed da parte di Renzi" : Ma ciò non significa - chiariscono i 5 stelle - che ci debba essere un coinvolgimento della forza politica di riferimento'. 'Se sono un tifoso di calcio e apro una pagina in cui diffondo notizie ...

Parte il primo volo low cost da Roma a New YOrk : 179 euro con la Norwegian Air : L'annuncio della nascita di voli intercontinentali low cost era arrivato a fine maggio, ma da oggi - 9 novembre 2017 - attraversare l'oceano con meno di 200 euro sarà davvero possibile. I passeggeri della Norwegian Air - compagnia che ha lanciato la novità - decolleranno da Fiumicino alla volta di New York al prezzo di 179 euro. Un po' più costoso il volo per Los Angeles, il cui prezzo è 199 euro e che sarà ...

Roma-New YOrk a 159 euro : si parte : New York non è mai stata cosi vicina: decollano i voli low cost per gli Stati Uniti . Dopo mesi di attesa oggi decollerà dall'aeroporto di Fiumicino il primo volo a lungo raggio della Norwegian ...

Maratona di New YOrk - Italia seconda solo agli Usa con oltre 3mila partecipanti : ... il 2 novembre, aggiunge commozione vera per la sua impresa di vita: la performance della corsa si mette da parte e lascia il palco alla dimensione dello sport nella sua umanita' senza tempo e senza ...

A New YOrk la maratona contro il terrore. Partecipate anche voi? Inviateci foto - video e sensazioni : La maratona di New York di domenica è un appuntamento annuale che molti italiani aspettano. E quest'anno, l'evento rappresenta un momento importante, perché dimostra come la Grande Mela vuole reagire, senza paura, all'attentato terroristico di Halloween. Se anche voi sarete là per partecipare, Inviateci foto, video, sensazioni, usate tutti i nostri social network e postate nei commenti