Olimpiadi | Seul accoglie la proposta di Kim | «Pronti ad ammettere atleti della Corea del

Prove di dialogo. Seul propone alla Corea dei Nord colloqui sulle Olimpiadi il 9 gennaio : La Corea del Sud propone al Nord di tenere il 9 gennaio i colloqui "di alto livello" bilaterali al fine di favorire la partecipazione della delegazione di Pyongyang ai giochi olimpici invernali di PyeongChang, in risposta al messaggio di apertura sul tema fatto ieri dal leader Kim Jong-un nel suo messaggio di inizio anni alla nazione. È la soluzione del ministro dell'Unificazione Cho Myoung-gyon, per il quale il luogo dell'incontro ...

Corea - Seul tende la mano a Kim : “Colloqui per avere il Nord alle Olimpiadi. Un’occasione per fondare la pace” : Le Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud, come storica occasione per “migliorare i rapporti Sud-Nord e fondare la pace“. Il presidente sudCoreano Moon Jae-in accoglie la proposta del leader del Nord, Kim Jong-un, che nel suo messaggio di inizio anno aveva espresso la speranza di una distensione dei rapporti tra le due Coree. “Siamo pronti a prendere diversi passi, incluso l’invio di una delegazione”, aveva ...