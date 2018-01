Nuovo singolo di Ariana Grande in arrivo? Svelata un’anteprima dal prossimo album audio

Emma Marrone : dal 5 gennaio L'isola - il Nuovo singolo che anticipa l'album Essere qui : Ma le sorprese non finiscono: Essere qui sarà anticipato dal nuovo singolo L'isola , in tutte le radio, sulle piattaforme streaming e nei digital store da venerdì 5 gennaio. Il nuovo singolo è già in ...

In arrivo il Nuovo singolo di Emma dopo l’annuncio di Essere qui : ecco titolo e data d’uscita : Il nuovo singolo di Emma sta per arrivare. dopo l'annuncio dell'uscita di Essere qui, l'artista salentina ha sciolto le riserve sul primo estratto dal disco, rivelando che arriverà il 5 gennaio prossimo. Il brano è già in pre-save su Spotify. L'isola è il titolo del brano con il quale Emma Marrone ha scelto di tornare in radio, dopo il successo dei singoli estratti da Adesso con cui è approdata anche al cinema. Il giorno 5 gennaio è quindi ...

Svelato il titolo del Nuovo singolo di Lorenzo Fragola - in radio dal 19 gennaio : Il titolo del nuovo singolo di Lorenzo Fragola è finalmente ufficiale. Il giovane artista siciliano ha infatti fatto una grande sorpresa di Capodanno ai suoi fan, rendendo noto il titolo di quello che sarà un progetto tutto suo. Nota la data di uscita del nuovo brano, Lorenzo Fragola ha rivelato che il titolo sarà Bengala. Un grande ritorno, il suo, atteso dai molti fan che da mesi aspettavano di avere notizie sui suoi prossimi progetti ...

Il video ufficiale di Buona Fortuna di Benji e Fede e il testo del Nuovo singolo che anticipa il 3° album : Il video ufficiale di Buona Fortuna di Benji e Fede è finalmente disponibile su YouTube. Come annunciato dagli stessi artisti negli scorsi giorni, alle ore 12.00 di oggi, venerdì 29 dicembre, è stato pubblicato il videoclip ufficiale che Benji e Fede hanno realizzato per il nuovo singolo, Buona Fortuna, disponibile in radio e in digital download da metà dicembre. Il nuovo brano anticipa la pubblicazione del prossimo disco di inediti del duo ...

Gli anni è il Nuovo singolo di Max Nek Renga - in radio a 7 giorni da Il mio giorno più bello nel mondo : Gli anni è il nuovo singolo di Max Nek Renga. Il brano arriva a soli 7 giorni dall'approdo in radio di Il mio giorno più bello nel mondo, canzone portata al successo da Francesco Renga e incisa dal trio durante le prove per il tour. In questo caso, il brano è uno dei grandi successi di Max Pezzali quando ancora militava negli 883. La canzone fa parte del disco La donna il sogno e il grande incubo, nel quale compare anche la ballata Ti sento ...

Video e testo de Il peso di un addio dei Traccia24 - il Nuovo singolo come rivincita dopo MTV e X Factor : Il peso di un addio dei Traccia24 è il nuovo singolo della band veronese arrivata al successo nel 2013 proponendo originali cover di artisti italiani ed internazionali. Il gruppo, composto da Nicolò, Luca, Juri ed Alessandro torna alla ribalta con un nuovo interessante progetto discografico, anticipato dal brano Il peso di un addio. Band emergente da MTV, tant'è che uno dei primi singoli Senza Fiato venne selezionato insieme al Videoclip per ...

Fabri Fibra - è uscito il video del Nuovo singolo “Dipinto di blu” ft. Laïoung : Qualche giorno prima di Natale Fabri Fibra ha fatto un regalino ai suoi fan. Ha pubblicato il video del nuovo singolo feat Laïoung intitolato "Dipinto di blu". La clip non ha nulla da invidiare a quelle dei grandi nomi della scena rap e hip hop americana, guarda tu stesso! Sei rimasto a bocca aperta, vero? Il video è stato diretto da Martina Pastori ed Edoardo Bolli e accompagna una ...

Ascolta "DYO" - il Nuovo singolo di Leo Pari : Ora, dopo essere entrato a far parte del roster di Foolica , torna con un nuovo brano che si intitola 'DYO' , disponibile da oggi su tutte le piattaforme streaming, in digital download e su YouTube. ...

Fedez augura a tutti buon Natale con un Nuovo singolo. Il ricavato andrà a una onlus per cani : Fedez ha voluto fare un regalo di Natale davvero speciale per tutti i suoi fan: una nuova canzone, le palle di Natale.Il singolo, uscito ieri su YouTube, è stato realizzato da Fedez per una causa ben precisa. Tutto il ricavato - ha spiegato lo stesso rapper - verrà donato all'associazione Noi per gli animali onlus. "Il video le palle di Natale - ha scritto Fedez sui suoi profili social - fuori ora su YouTube. L'intero ricavato ...

Benji & Fede a Panariello sotto l’albero presentano il Nuovo singolo Buona Fortuna - aspettando l’album d’inediti (video) : Benji & Fede a Panariello sotto l'albero chiudono il ricco cast di ospiti dell'ultima puntata del one-man show condotto da Giorgio Panariello su Rai 1. Il secondo ed ultimo appuntamento si è concluso questa sera al Modigliani Forum di Livorno, per una serata all'insegna della musica e della comicità italiana. Benji & Fede a Panariello sotto l'albero hanno raggiunto sul palco Cristina D'Avena per cantare insieme Che campioni Holly e ...

Lo Stato Sociale : è uscito il Nuovo singolo “Socialismo tropicale” : Venerdì 22 dicembre Lo Stato Sociale hanno pubblicato il loro nuovo singolo "Socialismo tropicale". La canzone arriva a circa nove mesi di distanza dal loro ultimo album "Amore, lavoro e altri miti da sfatare", il terzo della loro carriera, pubblicato a marzo 2017. In "Socialismo tropicale" la band bolognese affronta un argomento molto serio: è un ricordo delle vittime della tragedia ...

Il Nuovo singolo di Max Nek Renga è Il mio giorno più bello nel mondo prima del tour a tre voci : Il nuovo singolo di Max Nek Renga è Il mio giorno più bello nel mondo. Il trio torna quindi in radio dopo l'esordio in Duri da battere, inedito con il quale hanno presentato la loro nuova avventura musicale. Il mio giorno più bello nel mondo, canzone di grande successo di Francesco Renga, torna quindi in radio in una nuova veste e a tre voci. Si tratta della registrazione di una delle prove del tour, che il trio ha tenuto con la band da 9 ...

Le Palle di Natale. Ecco testo e audio del Nuovo singolo - a sorpresa - di FEDEZ : ... FEDEZ ha voluto regalare a tutti i suoi fan un nuovo brano, una canzone romantica a tema natalizio, Le Palle di Natale , già disponibile in tutti i digital stores e sulle piattaforme streaming. Qui ...