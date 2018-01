Nord Ovest | tre aziende leader pronte per la Borsa

Allarme bomba alla stazione metro di Porta Nuova a Torino - Cronache dal Nord ovest : Disagi questa mattina sulla linea 1 della metropolitana, per un allarme bomba a Porta Nuova. Su un convoglio è infatti stato trovato intorno alle 8 uno zaino abbandonato, che è stato ritenuto sospetto.

Elezioni - sondaggio Swg : il M5S domina al sud - centrodestra sopra il 40% al Nord-ovest - il Pd perde il centro : Ha voglia Salvini a togliere il 'Nord' dal simbolo del partito e a far liste 'Noi con Salvini' nelle regioni meridionali per raccattare un po' di voti. Dalla linea ideale che va da Campania e Abruzzo ...

Il Nord-ovest si conferma l'area con PIL e consumi per abitante più elevati : Mezzogiorno sempre più lontano dal Nord Italia. Con 34,2mila euro nel 2016 (erano 33,6mila nel 2015) il Nord-ovest resta l'area geografica dove il PIL per abitante (misurato in termini nominali) è il ...

Freddo glaciale al Nord/Ovest - Piemonte e Valle d’Aosta come la Siberia : -15°C in pianura e panorami glaciali [GALLERY] : 1/12 Saluzzo ...

Maltempo - caos treni per ghiaccio : tecnici Rfi al lavoro - ristabilite alcune tratte nel Nord-ovest : Squadre di operai sono impegnate in queste ore per liberare i binari. Traffico ferroviario in parte ripreso in Piemonte e in Liguria. Il Codacons, intanto, presenta esposto per i disagi in Emilia-Romagna

Soccorso Alpino in aiuto a migranti che cercavano di valicare il confine con la Francia - Cronache dal Nord-ovest : Tra la giornata di ieri e l'alba di questa mattina la stazione di Bardonecchia (TO) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS Piemonte) è intervenuta in 3 operazioni di ricerca per ...

Maltempo - Rfi : traffico ferroviario ancora critico in alcune regioni del Nord Ovest : ancora situazioni critiche in alcune regioni del Nord-Ovest a causa del Maltempo e del forte gelicidio. Il traffico ferroviario, rileva Rfi con un aggiornamento alle ore 11, rimane fortemente rallentato su alcuni punti della rete ferroviaria nazionale, dove sono attivi i piani neve e gelo di Rete Ferroviaria Italiana. In Piemonte. Nodo di Torino: circolazione fortemente rallentata per guasto dovuto al Maltempo tra Torino Lingotto e Torino Porta ...

Maltempo : Rfi - traffico ancora critico in alcune regioni Nord Ovest (2) : (AdnKronos) - Rete Ferroviaria Italiana, Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, comunica che il servizio potrà ridursi qualora la situazione dovesse peggiorare oltre le normali condizioni di circolabilità, in base alle previsioni meteorologiche della Protezione Civile. Rfi invita a tener

Maltempo : Rfi - traffico ancora critico in alcune regioni Nord Ovest : Roma, 11 dic. (AdnKronos) - ancora situazioni critiche in alcune regioni del Nord-Ovest a causa del Maltempo e del forte gelicidio. Il traffico ferroviario, rileva Rfi con un aggiornamento alle ore 11, rimane fortemente rallentato su alcuni punti della rete ferroviaria nazionale, dove sono attivi i

Maltempo Toscana : in corso deboli piogge sulle zone Nord Ovest : In Toscana al momento si registrano deboli precipitazioni sulle zone di Nord-Ovest (fino alla provincia di Livorno) con cumulati compresi tra 5 e 10 mm. Lo rende noto la protezione civile regionale. Si registra vento meridionale sulla costa (raffiche oltre i 50 km/h), vento molto forte sui crinali appenninici settentrionali (raffiche superiori a 100 km/h). Sono in corso residue deboli nevicate sulla Lunigiana sino a basse quote/pianura, dove le ...

Allerta Meteo Toscana : in arrivo pioggia e neve su Nordovest e Appennino : La sala operativa unificata della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo valida dalle 20 di oggi fino alla mezzanotte di domenica 10 dicembre. Il codice è arancione per Lunigiana, Garfagnana, Mugello ed Appennino, Val Tiberina e Casentino, ma anche per la piana tra Lucca e Pistoia, il bacino di Bisenzio ed Ombrone e la Versilia. Allerta gialla nel resto della Toscana. La maggiore criticità per pioggia è attesa ...

ALLERTA NEVE E VIABILITÀ AUTOSTRADE/ Maltempo al Nordovest : Cuneo e Torino imbiancate. Fiocchi sulla A6 : ALLERTA NEVE e VIABILITÀ AUTOSTRADE, 2 dicembre 2017: Maltempo al Nordovest, Cuneo e Torino imbiancate. Code al traforo del Monte Bianco, chiusi valichi del Tenda e della Maddalena(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 13:02:00 GMT)

Confindustria-Intesa Sp : 10 miliardi su industria 4.0 Nord Ovest : Torino, 28 nov. (askanews) Dieci miliardi del plafond nazionale di 90 miliardi sono destinati alle imprese del Nord Ovest. E' quanto prevede l'accordo triennale 'Progettare il futuro' siglato tra ...

Edilizia al collasso - in otto anni -50% degli operai : il 18 dicembre a Torino manifesta tutto il Nordovest : In otto anni la crisi ha colpito duramente il comparto edilizio a Torino. Dal 2008 al 2017 gli iscritti alla locale cassa edile sono passati rispettivamente da 18.376 a 9.192, mentre le imprese da 4.