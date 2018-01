"Non ho fatto uccidere nessuno perché non ho usato un'arma da fuoco e essere un membro della SWAT non è il mio lavoro" (Di martedì 2 gennaio 2018) Il recente caso di swatting di cui vi abbiamo parlato solo una manciata di giorni fa si arricchisce di nuovi dettagli e di un primo sospettato concreto, un uomo di 25 anni che a quanto pare non è nuovo a chiamate "scherzo" al 911. In questo caso, purtroppo, le cose sono andate decisamente peggio rispetto al passato dato che Andrew Finch, un ventottenne assolutamente ignaro e innocente ha perso la vita a causa di un colpo di arma da fuoco esploso dalle forze di polizia che sono intervenute sul posto.Ma ripercorriamo brevemente i fatti con alcuni dettagli inediti riportati da Glixel. Una partita di Call of Duty che si appoggiava su UMG Gaming (una piattaforma che permette di giocare competitivamente per piccole somme di denaro) ha spinto due giocatori a discutere piuttosto animatamente per l'iniqua cifra di $1,50. Uno di questi giocatori ha condiviso un indirizzo che ha spinto il secondo ... Leggi la notizia su eurogamer (Di martedì 2 gennaio 2018) Il recente caso di swatting di cui vi abbiamo parlato solo una manciata di giorni fa si arricchisce di nuovi dettagli e di un primo sospettato concreto, un uomo di 25 anni che a quanto pare non è nuovo a chiamate "scherzo" al 911. In questo caso, purtroppo, le cose sono andate decisamente peggio rispetto al passato dato che Andrew Finch, un ventottenne assolutamente ignaro e innocente ha perso la vita a causa di un colpo didaesploso dalle forze di polizia che sono intervenute sul posto.Ma ripercorriamo brevemente i fatti con alcuni dettagli inediti riportati da Glixel. Una partita di Call of Duty che si appoggiava su UMG Gaming (una piattaforma che permette di giocare competitivamente per piccole somme di denaro) ha spinto due giocatori a discutere piuttosto animatamente per l'iniqua cifra di $1,50. Uno di questi giocatori ha condiviso un indirizzo che ha spinto il secondo ...

Spelacchio Non finirà in una discarica. L'albero di Natale che ha fatto il giro del mondo potrebbe essere esposto in un museo : Spelacchio non finirà in una discarica, come è previsto nel contratto sottoscritto dal Comune di Roma con la ditta che ha trasportato l'abete dalla Val di Fiemme alla Capitale. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, entro il 6 gennaio l'amministrazione guidata da Virginia Raggi deciderà di riposizionare in un museo L'albero di Natale che, tra ironia e indignazione, ha fatto il giro del mondo, finendo anche sul New ... non finirà in una discarica, come è previsto nel contratto sottoscritto dal Comune di Roma con la ditta che ha trasportato l'abete dalla Val di Fiemme alla Capitale. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, entro il 6 gennaio l'amministrazione guidata da Virginia Raggi deciderà di riposizionare in undiche, tra ironia e indignazione, haildel, finendo anche sul New ...

Beni culturali - ancora in attesa di assunzione 175 idonei al concorso : “E il ministero stabilizza chi Non l’ha fatto” : “Si chiede quindi l’immediata sospensione delle procedure illegittime, nel rispetto della legalità dello Stato e della dignità di chi ha partecipato a regolari concorsi, auspicando che nel nostro Paese vi possa essere la certezza del diritto e della giustizia sociale”. Termina così la petizione su change.org, promossa dai 175 idonei al concorso bandito dal ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo nel luglio 2016. “Dopo ... : “Si chiede quindi l’immediata sospensione delle procedure illegittime, nel rispetto della legalità dello Stato e della dignità di chi ha partecipato a regolari concorsi, auspicando che nel nostro Paese vi possa essere la certezza del diritto e della giustizia sociale”. Termina così la petizione su change.org, promossa dai 175albandito daldeie delle Attivitàe del Turismo nel luglio 2016. “Dopo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 gennaio : Nel messaggio tv il capo dello Stato vuole smentire che il futuro sia già deciso : il bis del premier Non è scontato : Analisi Il discorso della “normalità”: Gentiloni non dura in eterno Verso il voto – Dal Colle uno dei messaggi più brevi di sempre per indicare nella Costituzione la guida dopo le urne: l’attuale governo scadrà e tutti sono in lizza di Fabrizio d’Esposito I nuovi 5Stelle: cosa va e cosa no di Marco Travaglio Le nuove regole varate dai 5Stelle per tentare di andare al governo, elettori e Rosatellum permettendo, cambiano i ... : Analisi Il discorso della “normalità”: Gentiloni non dura in eterno Verso il voto – Dal Colle uno dei messaggi più brevi di sempre per indicare nella Costituzione la guida dopo le urne: l’attuale governo scadrà e tutti sono in lizza di Fabrizio d’Esposito I nuovi 5Stelle: cosa va e cosa no di Marco Travaglio Le nuove regole varate dai 5Stelle per tentare di andare al governo, elettori e Rosatellum permettendo, cambiano i ...

Mauro : 'Dybala? Non ha fatto una buona partita' : Massimo Mauro, ex ala della Juventus , ha commentato così la partita tra i bianconeri e il Verona a Sky Sport: ' Un grande Dybala? Grande è stato Lichtsteiner che si è immolato prima con una grande azione, poi rischiando l'incolumità per fare il cross. Dybala ha il piedino giusto e ha fatto gol. Che ... : Massimo, ex ala della Juventus , ha commentato così la partita tra i bianconeri e il Verona a Sky Sport: ' Un grande Dybala? Grande è stato Lichtsteiner che si è immolato prima con una grande azione, poi rischiando l'incolumità per fare il cross. Dybala ha il piedino giusto e hagol. Che ...

Roma - Di Francesco : 'Pagata la poca brillantezza. Schick? Non ha fatto una buona gara' : La Roma non riesce a riscattare il ko subito allo Stadium contro la Juventus e, nell'ultima gara del girone d'andata, si fa riacciuffare dal Sassuolo. Il gol dell'ex di Pellegrini non basta per ... : Lanon riesce a riscattare il ko subito allo Stadium contro la Juventus e, nell'ultima gara del girone d'andata, si fa riacciuffare dal Sassuolo. Il gol dell'ex di Pellegrini non basta per ...