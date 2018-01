Nokia 4 e Nokia 7 Plus rivelati in Cina | ecco le caratteristiche

Nokia 2 riceve l’aggiornamento di sicurezza di dicembre : HMD Global ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Nokia 2, il modello entry level del brand finlandese L'articolo Nokia 2 riceve l’aggiornamento di sicurezza di dicembre è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Nokia 8 inizia a ricevere un nuovo aggiornamento : HMD inizia a rilasciare un nuovo aggiornamento per Nokia 8, che porta le patch di dicembre ed altri miglioramenti generali. L'articolo Nokia 8 inizia a ricevere un nuovo aggiornamento è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

I nomi Nokia 1 - Nokia 4 - Nokia 7 Plus e Nokia 9 confermati dall’app Nokia Camera : All'interno dell'applicazione Nokia Camera sono stati trovati riferimenti ad alcuni inediti smartphone di questo produttore. Scopriamo insieme quali L'articolo I nomi Nokia 1, Nokia 4, Nokia 7 Plus e Nokia 9 confermati dall’app Nokia Camera è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Nokia 3310 arriverà in versione 4G e con WiFi : ecco la scheda tecnica : Nokia 3310 4G passa da TENAA: ecco la scheda tecnica della nuova versione dell'intramontabile telefono Nokia, questa volta con 4G e WiFi. L'articolo Nokia 3310 arriverà in versione 4G e con WiFi: ecco la scheda tecnica è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Nokia 6 (2018) potrebbe avere una variante con display 18 : 9 : Ormai è passato del tempo da quando Nokia, anche se in realtà la società che gestisce il tutto è HMD Global, è tornata sul mercato con vari smartphone, che però non hanno convinto più di tanto la critica, quindi l’anno che sta per arrivare è fondamentale per l’azienda, che potrebbe presentare due varianti del Nokia 6 (2018). Infatti, grazie alla certificazione TENAA sappiamo che i modelli saranno due, che però avranno in realtà poche ...

Il Nokia 10 con CPU Snapdragon 845 dovrebbe essere lanciato nel Q3 2018 : In attesa della presentazione ufficiale del Nokia 9, già si inizia a pensare al modello che gli succederà, ossia il Nokia 10. Ecco le prime informazioni sul device L'articolo Il Nokia 10 con CPU Snapdragon 845 dovrebbe essere lanciato nel Q3 2018 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Il Nokia 6 (2018) dovrebbe essere lanciato in due varianti : Stando a quanto emerso sino ad oggi, dovrebbero essere due le versioni di Nokia 6 (2018). Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Il Nokia 6 (2018) dovrebbe essere lanciato in due varianti è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Un nuovo anno e un nuovo Nokia 3310 versione 4G in arrivo : Al MWC(Mobile World Congress)dello scorso anno, Nokia era uno dei protagonisti della manifestazione con la presentazione attesa della versione aggiornata di uno dei suoi classici: il Nokia 3310 . Il terminale è stato presentato sul mercato come un moderno telefono , con il meglio dell’originale e alcune caratteristiche che gli hanno permesso di adattarsi al mercato attuale.Il telefono torna ad essere protagonista ed in base ai più recenti ...

Nokia 2 sarà aggiornato ad Android 8.1 Oreo con funzioni prese da Android Go : Nokia 2 sarà aggiornato direttamente ad Android 8.1 Oreo, anche se saranno introdotte le funzioni di gestione della memoria di Android Go. L'articolo Nokia 2 sarà aggiornato ad Android 8.1 Oreo con funzioni prese da Android Go è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Nokia 8 - arriva Android 8.0 Oreo in versione stock"meta name="csrf-param" content="authenticity_token : Da segnalare poi la modalità Dual-Sight , esclusiva degli smartphone Nokia, che permette di pubblicare in streaming le proprie reazioni sui social media in tempo reale, utilizzando le fotocamere ...

Nokia 8 si aggiorna ad Android 8.0 Oreo : La modalità Dual-Sight, esclusiva degli smartphone Nokia, ti permette di pubblicare in streaming le tue reazioni sui social media in tempo reale, utilizzando le fotocamere frontale e posteriore ...

Nokia 5 riceve una nuova beta di Android 8.0 Oreo : HMD Global ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta di Android 8.0 Oreo per il Nokia 5. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte L'articolo Nokia 5 riceve una nuova beta di Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Il Nokia 8 si aggiorna : Arriva Android 8.0 Oreo : ... consente allo smartphone di accendersi rapidamente Con la modalità Dual Sight (esclusiva Nokia), è possibile pubblicare in Streaming le reazioni sui social media in tempo reale, tramite l'uso delle ...

Inizia il rilascio di Android Oreo stabile per Nokia 8! (aggiornato) : La modalità Dual-Sight", esclusiva degli smartphone Nokia, ti permette di pubblicare in streaming le tue reazioni sui social media in tempo reale, utilizando le fotocamere frontale e posteriore ...