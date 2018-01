Nokia 2 riceve l’aggiornamento di sicurezza di dicembre

Nokia 8 inizia a ricevere un nuovo aggiornamento : HMD inizia a rilasciare un nuovo aggiornamento per Nokia 8, che porta le patch di dicembre ed altri miglioramenti generali. L'articolo Nokia 8 inizia a ricevere un nuovo aggiornamento è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Nokia 5 riceve una nuova beta di Android 8.0 Oreo : HMD Global ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta di Android 8.0 Oreo per il Nokia 5. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte

Nokia 6 riceve Android 8.0 Oreo in versione beta : Anche Nokia 6 riceve Android 8.0 Oreo, con il nuovo programma beta le cui iscrizioni si sono da poco aperte.

Nokia 3 riceve l'aggiornamento di sicurezza di dicembre : Il team di HMD Global ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento mensile di sicurezza di dicembre per il Nokia 3. Ecco tutti i dettagli

Nokia 6 riceve le patch di sicurezza di novembre nell'attesa che arrivi Oreo : L'aggiornamento che tutti i possessori di Nokia 6 aspettano con ansia non è ancora pronto, nel frattempo però ne è arrivato un altro minore con lo scopo di integrare le nuove patch di sicurezza.

Nokia 8 inizia a ricevere Android 8.0 Oreo : Il Top di Gamma di casa Nokia, Nokia 8, inizia a ricevere l'aggiornamento al nuovo sistema operativo Android 8.0 Oreo. Ecco tutti i dettagli! Nokia 8 è uno smartphone presentato dalla casa finlandese HMD Global durante il mese di agosto. Questo, approdato sul mercato nel mese di settembre, ha rappresentato il primo smartphone Top di Gamma di Nokia su Android ed uno dei pochi dispositivi con questo OS ad essere dotato delle lenti Carl ...

Nokia 6 riceve l'aggiornamento di sicurezza di novembre : Il team di HMD Global ha dato il via al rilascio di un update per il Nokia 6 con le patch di sicurezza del mese di novembre

Nokia 7 riceve il suo primo update : patch di novembre e miglioramenti per la fotocamera : Nokia 7 riceve - un po' a sorpresa - il primo aggiornamento di circa 170 MB: si parla di patch di sicurezza di novembre e miglioramenti per la fotocamera