Nintendo 64 è stata la console classica più venduta durante le festività natalizie

: Durante il Natale #Nintendo64 è stata la retro console più venduta. - Eurogamer_it : Durante il Natale #Nintendo64 è stata la retro console più venduta. - SolidM98 : RT @Tanzen: Ogni promessa è debito: subito nuovo podcast! Vi parlo nel dettaglio dei miei giochi dell'anno, delle colonne sonore, del perch… - KainL81 : RT @Tanzen: Ogni promessa è debito: subito nuovo podcast! Vi parlo nel dettaglio dei miei giochi dell'anno, delle colonne sonore, del perch… - Ambaradan105 : RT @Tanzen: Ogni promessa è debito: subito nuovo podcast! Vi parlo nel dettaglio dei miei giochi dell'anno, delle colonne sonore, del perch… - franpj2 : RT @Tanzen: Ogni promessa è debito: subito nuovo podcast! Vi parlo nel dettaglio dei miei giochi dell'anno, delle colonne sonore, del perch… -

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 2 gennaio 2018) Il trend del retrogaming ha ormai preso ampiamente piede e, grazie alle riedizioni in versione mini di storichecome il NES o il Super, tantissimi giocatori sono tornati a giocare ai loro titoli preferiti. Questo tipo di mercato, come saprete, presto sarà arricchito anche da Ataribox e recentemente si è rumoreggiato anche il ritorno del Dreamcast di SEGA.Ma ci sono alcuni fan del retrogaming che non si accontentano delle riedizioni delle, infatti esistono anche giocatori che preferiscono possedere l'hardware originale e, a tal proposito, è abbastanza curioso il dato fornito da Kotaku.Ebbene, stando ai numeri svelati dal rivenditore indipendente Video Games New York, l'immortale64 èlapiùnel corso delle, gli acquirenti erano compresi in una fascia d'età tra i 25 e i 30 anni e, solamente sotto il periodo di ...