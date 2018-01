Neve in tutta Italia | tre metri in Friuli Le previsioni fino all’Epifania

Maltempo - pioggia e Neve portano disagi in tutta Italia : Il Maltempo non ha dato tregua ai disagi in queste ultime ore. In Trentino sono caduti fino a 80 centimetri di neve e la viabilità, benché generalmente buona, diventa problematica mano a mano che ci si avvicina ai passi del Pordoi e del Sella. A Madonna di Campiglio qualche problema sulle strade e a Cortina d’Ampezzo i disagi si fanno più imponenti a causa della neve caduta durante le ultime 24 ore che hanno dato lavoro ai vigili del fuoco ...

Forte maltempo su tutta l’Italia : tanta Neve sulle Alpi - Cortina in tilt : Giornata di maltempo, pioggia e vento su tutta l’Italia, con le temperature in calo rispetto ai giorni passati. neve sulle Alpi, in particolare a nord est, con Cortina in tilt per le intense precipitazioni che hanno interessato le Dolomiti: nella cittadina, già meta dei turisti, la viabilità è stata bloccata per ore, ma poi la situazione si è andata normalizzando. Abbondante neve anche in Lombardia: ora c’è il rischio di valanghe. A ...

Allerta Meteo Toscana : codice “giallo” su tutta la regione per ghiaccio e Neve : In Toscana perdura l’afflusso di aria fredda e instabile: la protezione civile regionale ha prolungato l’Allerta Meteo con codice giallo su tutta la regione anche domani, venerdì 29, per ghiaccio e neve. Per la giornata di oggi previsti ancora rovesci sparsi e nevicate anche a quote collinari. Possibili temporali in esaurimento nel corso del pomeriggio su Arcipelago e basso grossetano. In concomitanza dei temporali saranno possibili ...

Maltempo - Neve e pioggia in tutta Italia : Cortina bloccata - a Cagliari evacuato un circo : Maltempo e disagi su tutta Italia da nord a Sud. La zona di Cortina d'Ampezzo è andata in tilt per le intense nevicate: i n meno di 24 ore a Cortina le precipitazioni nevose hanno raggiunto i 45 ...

Maltempo - Neve e pioggia in tutta Italia : Cortina bloccata - a Cagliari evacuato un circo : Maltempo e disagi su tutta Italia da nord a Sud. La zona di Cortina d'Ampezzo è andata in tilt per le intense nevicate: i n meno di 24 ore a Cortina le precipitazioni nevose hanno raggiunto i 45 ...

Pioggia - Neve e gelo - strade in tilt su tutta la Penisola : Roma - Il maltempo imperversa sulla Penisola. Pioggia, vento e neve stanno creando non pochi disagi. Da venerdì comunque la pressione comincerà ad aumentare su quasi tutte le regioni, le precipitazioni ad interessare soltanto le coste del basso Tirreno e inizialmente anche le regioni adriatiche. Calo termico di circa 4° su tutte le regioni. Nella zona di Cortina e del Cadore, nel Bellunese, i vigili del fuoco sono stati impegnati ...

Maltempo Molise : Neve in tutta la provincia di Isernia : neve in tutta la provincia di Isernia: si segnalano alcuni cm di accumulo in AltoMolise, ed a Capracotta in particolare. Tutte le strade sono percorribili con le dovute cautele, gomme termiche o catene a bordo: lo confermano i vigili del fuoco, che sono impegnati in queste ore in una serie di interventi per i danni provocati ieri dal vento forte che ha sradicato alberi e spezzato rami. L'articolo Maltempo Molise: neve in tutta la provincia di ...

Maltempo - previsioni meteo/ Torna l'inverno : piogge e Neve in tutta Italia - temperature giù (oggi 26 dicembre) : meteo, previsioni del tempo e Maltempo: oggi, 26 dicembre 2017. Torna il Maltempo con neve al nord e pioggia su Liguria e Toscana.

Maltempo - previsioni meteo/ Torna l’inverno : piogge e Neve in tutta Italia - temperature giù (oggi 26 dicembre) : meteo, previsioni del tempo e Maltempo: oggi, 26 dicembre 2017. Torna il Maltempo con neve al nord e pioggia su Liguria e Toscana. Da domani invece è prevista una tempesta invernale.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 14:30:00 GMT)

Neve e pioggia - a Santo Stefano arriva il maltempo su tutta Italia - : Annuvolamenti dalla Liguria alla Calabria per tutto il 26 dicembre. Mercoledì 27 annunciate precipitazioni particolarmente intense in Toscana, Campania e Molise. LE PREVISIONI METEO

Ponte dell'Immacolata tra pioggia e Neve in tutta Italia : Temperature molto basse, quasi polari. Sarà un Ponte dell'Immacolata all'insegna del grande freddo. Secondo le previsioni, l'alta pressione lascerà il Paese giovedì, quando una nuova irruzione di aria polare raggiungerà l’Italia, innescando una fase di tempo a tratti perturbato con nevicate fino a bassa quota.Venerdì 8 la neve cadrà su molte regioni del Nord e le piogge interesseranno le regioni tirreniche, con neve ...

BeNevento - tutta la gioia del patron Vigorito : “Credo alla salvezza. Ecco come mi sono sentito ieri” : Oreste Vigorito, patron del Benevento, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Uno’ nel programma Radio Anch’io lo Sport. Il numero uno dei campani ha raccontato tutta la gioia provata ieri al goal di Brignoli contro il Milan che ha regalato ai campani il primo storico punto in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni: “Dire di no sarebbe dire una bugia. Io penso che per eliminare quella specie di magia che c’era sul nostro ...

Protezione civile : dalle 18 rischio Neve su tutta la Lombardia : Milano, 1 dic. (askanews) La Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di moderata criticità(codice ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” su tutta la regione per pioggia - Neve e mareggiate : Allerta Meteo Toscana – La Sala Operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo su tutta la regione per la giornata di domani, sabato 2 dicembre. A partire dalla mezzanotte per le 24 ore successive piogge con possibilità di temporali e rischio idrogeologico riguarderanno le zone meridionali sulle zone costiere e le isole. Dalla mattinata di sabato fino alla mezzanotte attesi venti forti dai quadranti ...