Neve | Campocatino | dopo il maltempo le piste tornano in funzione 

: RT @astralmobilita: ????SITUAZIONE NEVE: #Neve in atto anche su: -Sr578 Salto Cicolana -Sr411 Sublacense -Sr411Dir Di Campocatino -Sr471 Di… - OlgaRedBlack : RT @astralmobilita: ????SITUAZIONE NEVE: #Neve in atto anche su: -Sr578 Salto Cicolana -Sr411 Sublacense -Sr411Dir Di Campocatino -Sr471 Di… - RegioneLazio : RT @astralmobilita: ????SITUAZIONE NEVE: #Neve in atto anche su: -Sr578 Salto Cicolana -Sr411 Sublacense -Sr411Dir Di Campocatino -Sr471 Di… - karda70 : RT @astralmobilita: ????SITUAZIONE NEVE: #Neve in atto anche su: -Sr578 Salto Cicolana -Sr411 Sublacense -Sr411Dir Di Campocatino -Sr471 Di… - GiordanoMiriell : RT @astralmobilita: ????SITUAZIONE NEVE: #Neve in atto anche su: -Sr578 Salto Cicolana -Sr411 Sublacense -Sr411Dir Di Campocatino -Sr471 Di… - astralmobilita : ????SITUAZIONE NEVE: #Neve in atto anche su: -Sr578 Salto Cicolana -Sr411 Sublacense -Sr411Dir Di Campocatino -Sr471… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 2 gennaio 2018) Sono tornate a ospitare gli sciatori oggi leda sci di, in provincia di Frosinone. Nella localita’ invernale di Guarcino la societa’ che gestisce gli impianti da oggi ha messo di nuovo in funzione leVermicano, Direttissima, le Orse, Bettina, Pluto,Topolino,Canalino,Panoramica e Campo Scuola.la chiusura di ieri per ilcon la pioggia e la scarsa visibilita’, la “360” ha riaperto a pieno regime e spera adesso di andare avanti senza altri ostacoli legati alle cattive condizioni climatiche. Nella stazione sciistica il manto nevoso va da 40 a 70 centimetri ed e’ in perfette condizioni. L'articoloilleinsembra essere il primo su Meteo Web.