Netflix e The Witcher | lo showrunner della serie non si tirerebbe indietro dal ritrarre

The Surge è giocato in split-screen in uno show su Netflix : Il nuovo show di Netflix intitolato Dark vede, in una sua puntata, una scena nella quale possiamo scorgere il gioco The Surge in esecuzione. Cosa vi è di tanto strano? Il gioco nella serie TV è giocato in modalità spit-screen, ovvero in una coop locale a schermo condiviso, nonostante questa modalità di gioco non sia supportata dal titolo nel "mondo reale".Dek13, racconta Gamespot, ha ufficialmente commentato l'accaduto spiegando che ha permesso ...

Programmi TV di stasera - venerdì 15 dicembre 2017. Su Netflix la seconda stagione di The Crown : The Crown 2 NOW TV, ore 21.15: Gomorra – La Serie - stagione 3 Continua la terza stagione di Gomorra. Episodi 9-10: Genny, isolato a Secondigliano e ormai privo di tutto ciò che il suocero Abitabile gli ha portato via, cerca in tutti i modi di tornare sulla breccia dell’onda e far rifiorire il clan Savastano, ma non è facile: i capi storici delle bande di Napoli centro sono ormai tutti contro di lui. Oltretutto il flusso di droga dal ...

La produttrice di Daredevil e The Defenders si occuperà anche delle serie di The Witcher per Netflix : Eravamo già a conoscenza del fatto che Netflix fosse al lavoro su una serie di telefilm dedicata a The Witcher, ma in queste ore il colosso americano ha diffuso nuove informazioni sul progetto.La produzione della serie con protagonista lo strigo Geralt sarà infatti affidata a Lauren Schmidt Hissrich, che per Netflix ha già lavorato come produttrice esecutiva alle serie Daredevil e The Defenders.Come riporta Variety, ad affiancare Hissrich nel ...

The Crown 2 su Netflix dall’8 dicembre con nuovi intrighi per la Corona : trama - cast e personaggi : L'attesa per The Crown 2 è finalmente terminata: a partire da oggi, venerdì 8 dicembre, la seconda stagione della serie creata da Peter Morgan è disponibile su Netflix. A distanza di un anno dalla prima e acclamata stagione, uscita il 4 novembre 2016, la vincitrice di un Golden Globe Claire Foy torna a interpretare il ruolo della Regina Elisabetta II: la cornice politica è questa volta quella degli anni '60, con un'attenzione particolare ...

The Ranch - Danny Masterson licenziato dalla serie tv di Netflix : Un'altra serie tv di Netflix toccata dall'ondata di scandali legati a molestie e violenze sessuali. Dopo House of Cards e l'addio di Kevin Spacey alla serie, è la volta di The Ranch che perde il co-protagonista e co-autore Danny Masterson. Dopo diverse discussioni Netflix e i produttori hanno deciso di eliminare Danny Masterson da The Ranch. Lunedì è stato il suo ultimo giorno nella serie e la produzione riprenderà senza di lui nei primi ...

Serie Tv - novità : Leighton Meester in The Last Man On Earth; Netflix ordina una comedy francese : The Last Man on Earth: Leighton Meester arriva come guest star nella comedy della Fox (in Italia su Foxcomedy). Secondo quanto si apprende il suo personaggio sarebbe legato ad un arco di episodi incentrati sul personaggio arrivato nell'ultimo episodio andato in onda negli USA prima della pausa invernale, interpretato da Fred Armisen. Probabilmente, come si può intuire dall'immagine che trovate in apertura esclusiva di TvLine, sarà in una ...

Sabrina vita da strega - Netflix supera The CW e ordina 2 stagioni e 20 episodi : Netflix continua ad entrare prepotentemente nel mercato della produzione seriale scompaginando le regole del sistema broadcasting con la forza dei soldi. L'ultima iniziativa in questo senso è lo "scippo" di The Chilling Adventures of Sabrina a The CW con un'offerta a Warner Bros per un ordine diretto di due stagioni e 20 episodi complessivi per una serie tv su Sabrina vita da strega che al momento è senza titolo.Il progetto era emerso lo ...

