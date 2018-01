Nessuno morto ma più feriti per i botti di fine anno

Alena Seredova : "Di corna non è mai morto Nessuno - anzi si può stare meglio" Video : Ospitata dal programma Le Capitane, in onda su Spike Tv, #Alena Seredova è tornata a parlare del tradimento dell'ex marito #Gianluigi Buffon con la giornalista sportiva Ilaria D'Amico. La fine del loro matrimonio é ormai conosciuta al grande pubblico, eppure oggi la modella ceca riesce ad affrontare tranquillamente l'argomento senza rabbia e risentimento. Dalla storia d'amore col portiere sono comunque nati due figli e per tale ragione, ha ...

Alena Seredova : "Di corna non è mai morto Nessuno - anzi si può stare meglio" : Ospitata dal programma Le Capitane, in onda su Spike Tv, Alena Seredova è tornata a parlare del tradimento dell'ex marito Gianluigi Buffon con la giornalista sportiva Ilaria D'Amico. La fine del loro matrimonio é ormai conosciuta al grande pubblico, eppure oggi la modella ceca riesce ad affrontare tranquillamente l'argomento senza rabbia e risentimento. Dalla storia d'amore col portiere sono comunque nati due figli e per tale ragione, ha ...

Alena Seredova parla di Gigi Buffon : "Di corna non è mai morto Nessuno" : Alena Seredova punge il portiere della Nazionale e della Juventus Gigi Buffon , suo ex marito, durante la trasmissione Le capitane, su Spike Tv. La modella era stata tradita dal numero 1 bianconero ...

Alena Seredova : “Di corna non è mai morto Nessuno… Si va avanti - si può stare anche meglio” : Che sia molto bella si sa. Ma Alena Sredova è anche molto ironica e diretta. Durante la sua chiacchierata nel programma Le capitane su Spike Tv, la modella ha parlato della fine della sua storia con Gianluigi Buffon (ora compagno di Ilaria D’Amico): “Per essere una… (ha detto, mimando il gesto delle corna, ndr)… non è mai morto nessuno. Si può andare tranquillamente avanti, si può stare anche bene e si può stare anche meglio”. ...

Alena Seredova/ L’ex di Gigi Buffon : “Di corna non è mai morto Nessuno - rifarei tutto” : Alena Seredova, l'ex di Gigi Buffon rompe il silenzio dopo la separazione e commenta a mente lucida quel dolore grande prima di lasciarsi tutto alle spalle.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 15:16:00 GMT)

Alena parla ancora di Buffon : 'Corna? Non è morto Nessuno - ma...' FOTO : ...d'amore fra Alena Seredova e Gianluigi Buffon è finita ormai da tempo e i due si sono rifatti una vita con il portiere della Juventus che ora fa coppia fissa con la bella conduttrice di Sky Sport, ...

Alena Seredova : "Le corna? Non è mai morto Nessuno. Oggi rifarei tutto" : Nessun rimpianto per Alena Seredova, che malgrado il tradimento da parte del suo ex marito, Gigi Buffon, giura che Oggi rifarebbe tutto. La modella di origine ceca ha infatti raccontato la propria...

"Gigi Buffon mi ha messo le corna - ma non è mai morto Nessuno per questo. Si può stare anche meglio dopo un tradimento" : "Per essere una a cui sono state messe le corna... non è mai morto nessuno": è così che Alena Seredova parla della fine del suo matrimonio con Gigi Buffon - che l'ha lasciata nel 2014 per vivere una storia d'amore con la conduttrice di Sky Ilaria D'Amico - nel corso dell'ultima puntata del programma "Le capitane", in onda su Spike Tv.La Seredova, ora fidanzata con Alessandro Nasi, pare aver digerito la rabbia per il ...

Alena Seredova senza filtri dopo l'addio a Buffon : "Nessuno è morto di corna" : "Di corna non è mai morto nessuno". Parola di Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon. A tre anni dalla separazione, la modella ceca racconta l'addio al...

Alena Seredova : 'Le corna? Non è mai morto Nessuno' : TORINO - Alena Seredova torna a parlare della rottura con Gianluigi Buffon . Lo fa con un sorriso e con la consapevolezza di chi è riuscita a superare il trauma della separazione, come rivela al ...

Alena Seredova e la separazione da Buffon : 'Le corna? Non è mai morto Nessuno' : TORINO - Alena Seredova torna a parlare della rottura con Gianluigi Buffon . Ma lo fa con un sorriso e con la consapevolezza di chi è riuscita a superare il trauma della separazione, come rivela al ...

Alena Seredova dopo Gigi Buffon : «Le corna? Non è mai morto Nessuno» : «Di corna non è mai morto nessuno». Parola di Alena Seredova, ex moglie del portiere della Juventus Gigi Buffon. La modella ceca, 39 anni, lo sostiene in una puntata di Le Capitane, il programma di Spike Tv dedicato alle wags italiane. «Si può andare tranquillamente avanti, si può stare bene, anzi si può stare anche meglio», dichiara spiegando di guardare solo avanti. Il suo presente è al fianco di Alessandro Nasi. Il passato – il ...