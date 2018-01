Nek in Arena | il grande concerto di Verona stasera in tv

Nek - UNICI IN TOUR/ Il concerto all’Arena di Verona in onda su Italia 1 (oggi - 2 gennaio 2018) : Il concerto di Nek all'Arena di Verona approda in prima serata su Italia questa sera, martedì 2 gennaio 2018, alle ore 21.10 su Italia 1. La scaletta dell'evento, ospite J-Ax.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 09:30:00 GMT)

Il concerto di Nek all’Arena di Verona in TV a gennaio 2018 : sul palco anche J-Ax : Il concerto di Nek all'Arena di Verona approda in televisione con il nuovo anno. L'appuntamento è previsto su Italia 1 per il prossimo 2 gennaio 2018 in prima serata, dalle ore 21.10 circa. Lo spettacolo in questione è quello che Nek ha tenuto all'Arena di Verona lo scorso 21 maggio, nel corso del quale ha accolto sul palco l'amico e collega italiano J-Ax. Il 21 maggio 2017, Nek all'Arena di Verona ha coronato un sogno, esibendosi per un ...