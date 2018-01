Nba | DeRozan 52 e Toronto vola Chicago altra caduta con Portland

Nba - DeRozan fa la storia e toglie i veli alle ambizioni di Toronto : La notte dei record di DeMar DeRozan ha portato i Toronto Raptors sotto i riflettori per la prima volta, forse, nel corso della stagione. Il successo 131-127 su Milwaukee dopo un supplementare - ...

Nba 2018 : un DeRozan da record fa volare Toronto. Minnesota vince contro i Lakers : Solo quattro gli incontri giocati nella notte NBA ma lo spettacolo non è mancato di certo. A cominciare dalla vittoria dei Toronto Raptors per 131-127 sui Milwaukee Bucks all’overtime. Un successo ispirato da un DeMar DeRozan da sogno, autore di 52 punti (record di franchigia), 21 dei quali nel primo quarto, con 17/29 al tiro e 13/13 ai liberi. Il 28enne ha prima aiutato la sua squadra a raggiungere il supplementare con i liberi della ...

Nba Regular Season 2017/18 : DeRozan e Westbrook fanno volare Raptors e Thunder - bene anche Nuggets e Pelicans! : L’NBA Regular Season 2017/18 ci ha fatto un grandissimo regalo pre-natalizio offrendoci tantissime partite che hanno dato grande spettacolo. A contribuire in maniera importante a questo spettacolo sono stati DeMar DeRozan e Russell Westbrook, autentici mattatori di questo fine settimana. Ora senza indugio andiamo ad analizzare i risultati di questa tre giorni di NBA Regular Season, partendo dalle 5 partite giocate venerdì. Partiamo ...

