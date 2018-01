NBA 2018 | stiramento alla coscia per James Harden Houston perde la sua stella per due

NBA 2018 : un DeRozan da record fa volare Toronto. Minnesota vince contro i Lakers : Solo quattro gli incontri giocati nella notte NBA ma lo spettacolo non è mancato di certo. A cominciare dalla vittoria dei Toronto Raptors per 131-127 sui Milwaukee Bucks all’overtime. Un successo ispirato da un DeMar DeRozan da sogno, autore di 52 punti (record di franchigia), 21 dei quali nel primo quarto, con 17/29 al tiro e 13/13 ai liberi. Il 28enne ha prima aiutato la sua squadra a raggiungere il supplementare con i liberi della ...

NBA - con il 2018 i tifosi dei Celtics hanno un nuovo hashtag : addio #Netspick - ecco #Lakerspick : L'ultima notte del 2017 al TD Garden di Boston ha visto protagonisti (secondari) i Brooklyn Nets, forse l'avversario più consono per dare addio al vecchio anno e guardare con ottimismo al nuovo in ...

Basket - NBA 2017-2018 : i Rockets soffrono ma tornano a vincere - Harden ne mette 40 - Westbrook da sogno : Sono 8 le partite che si sono tenute nella notte italiana per quanto concerne la NBA. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto nella Lega di Basket più importante e spettacolare del mondo. Dopo 5 sconfitte consecutive i Rockets pongono fine al digiuno da vittorie imponendosi 148-142 contro i Lakers al Toyota Center. Protagonista del confronto, neanche a dirlo, James Harden, autore di 40 punti 2 rimbalzi e 11 assist. Una doppia doppia da urlo che ha ...

Basket - NBA 2017-2018 : i Warriors vincono grazie ad un Curry da 38 punti - cadono i Cavaliers di LeBron James : Sono 7 le partite che si sono tenute nella notte italiana per quanto concerne la NBA. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto nella Lega di Basket più importante e spettacolare del mondo. Torna al successo Golden States vittoriosa 141-128 contro i Grizzlies . I Warriors trascinati da uno Stephen Curry da 38 punti, 4 rimbalzi e 3 assist hanno avuto la meglio prendendo il margine ...

Basket - NBA 2017-2018 : Houston - altra sconfitta! Si ferma anche Golden State : anche durante le feste, l’NBA non si ferma: ben nove partite nella notte italiana e tante sorprese per gli appassionati di Basket a stelle e strisce. Andiamo a vedere come si sono comportate le squadre impegnate nella giornata di regular season del 29 dicembre. Dopo aver raccolto 4 sconfitte nelle prime 29 partite, ora gli Houston Rockets hanno un problema e non possono nascondersi: 5 partite perse in fila, troppe per una squadra che punta ...

Basket - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Tra Eurolega - NBA - Serie A e Qualificazioni Mondiali… : Il 2018 è alle porte. Sarà un anno da non perdere per gli appassionati della palla a spicchi, con tantissime partite per tutti i gusti. Si comincerà già il primo giorno del nuovo anno, quando scenderà in campo la Serie A. La regular season del massimo campionato italiano proseguirà fino al 9 maggio 2018: il girone d’andata terminerà il 14 gennaio, determinando le otto che si giocheranno la Coppa Italia, in programma a Firenze dal 15 al 18 ...

Basket - NBA 2018 – Marco Belinelli cecchino dalla lunetta! Miglior tiratore in classifica. E Gallinari… : Marco Belinelli è in testa alla classifica dei Migliori tiratori dalla lunetta in NBA. L’Italiano è un cecchino per quanto riguarda i tiri liberi e si sta esprimendo con un incredibile 95,7% grazie al quale si lascia alle spalle fenomeni del calibro di Steph Curry, Kyrie Irving e Kevin Durant. Siamo vicini a metà della regular season, se il bolognese riuscisse a conservare questa media allora diventerebbe il quarto tiratore negli ultimi 70 ...

NBA 2017-2018 : Horford manda in paradiso i Celtics - rimonta spaziale! Pistons e Wolves ko - bene gli Spurs : Una rimonta spaziale monopolizza la notte NBA. I Boston Celtics passano dall’inferno al paradiso negli ultimi 10 secondi di una partita che all’intervallo sembrava ormai persa e che nel finale regala emozioni davvero palpitanti. Gli Houston Rockets furoreggiano al TD Garden, chiudendo 38-62 prima dell’intervallo lungo, ma alla ripresa è tutta un’altra storia. I Celtics piazzano un parziale di 12-0 e tornano sotto sul ...

NBA 2017-2018 : tripla doppia di LeBron James - ma Cleveland cade con Sacramento. Vincono Warriors e Celtics. Bene Belinelli : La regular season NBA procede senza sosta. Dieci i match in programma stanotte. Fa rumore la seconda sconfitta di fila dei Cleveland Cavaliers, che tornavano in campo dopo la partita di Natale contro Golden State. Non è bastata la tripla doppia di LeBron James, che ha chiuso la gara con 16 punti, 10 rimbalzi e 14 assist, così come il contributo di Kevin Love (23 punti): a passare sono stati i Sacramento Kings per 109-95, trascinati dai 24 punti ...

NBA 2017-2018 : vittorie per San Antonio e Los Angeles Clippers. Bene Detroit e Denver : Otto le partite della notte NBA. Si confermano la terza forza della Western Conference i San Antonio Spurs, che superano in casa 109-97 i Brooklyn Nets grazie ai 21 punti di Kawhi Leonard e alla doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi di Pau Gasol. Agli ospiti non bastano i 18 punti, uscendo dalla panchina, di Caris LeVert e i 15 di Allen Crabbe. Restando sempre ad ovest netta vittoria dei Los Angeles Clippers contro i Sacramento Kings per ...

NBA 2017-2018 : cadono Boston e Houston - Golden State vince contro i Cavs : Non sono mancate le sorprese per quanto riguarda le cinque partite dell’NBA Christmas Day 2017: come da tradizione, le squadre della lega più spettacolare al mondo sono scese in campo per allietare il Natale dei tifosi sparsi in tutto il mondo. Partita di cartello la rivincita delle scorse Finali Nba, in cui i Golden State Warriors hanno avuto la meglio su Cleveland Cavaliers, che non sono riusciti a prendersi la rivincita della sfida ...

NBA 2017-2018 : Golden State-Cleveland - la sfida infinita. Natale con LeBron - ma non con Curry : Tutto il mondo guarderà questa partita e sia LeBron sia KD sanno che conta vincere molto più di altre volte. CLICCA QUI PER TUTTI LE NEWS SUL BASKET

