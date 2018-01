Napoli | due giocatori nel mirino del Benevento

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Atalanta : il duello dei portieri. Quote - le ultime novità live (Coppa Italia) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Atalanta: Quote e ultime live su moduli e titolari per la partita di Coppa Italia al San Paolo per i quarti (2 gennaio 2018)(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 15:47:00 GMT)

Napoli e Juve salutano la concorrenza : che duello per lo scudetto : da sempre così. Sotto le feste, le famiglie si riuniscono e festeggiano insieme sotto l'albero. Ma non è anno di tradizioni per questa serie A, in campo anche tra la Messa di mezzanotte e il veglione ...

Napoli - albero di Natale in Galleria colpito due volte dai vandali - : Doppio raid nella stessa notte contro l'abete che si trova nel cuore della città: le baby gang lo hanno portato via per farlo poi ritrovare vicino a un commissariato. Girotondo di protesta contro gli ...

Napoli-Juventus - duello per Darmian e Grimaldo - il piano C è Fares : Il Napoli comprerà un terzino nel calciomercato di gennaio, ma stando a quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘Il Mattino’, sembra che dovrà fronteggiare la concorrenza della Juventus, avendo le due società diversi obiettivi in comune in sede di campagna acquisti. I bianconeri infatti seguirebbero, al pardi degli azzurri, Matteo Darmian. Il 28enne laterale bravo […] L'articolo Napoli-Juventus, duello per ...

Moviola Crotone-Napoli : c'erano due rigori in favore dei calabresi ? Ecco le immagini che chiariscono : ... Quanto i portieri contribuiscono alla costruzione della manovra offensiva? Alisson è il migliore, inseguono Handanovic e Szczèsny Dove vedere Crotone-Napoli, diretta tv e live streaming Serie A oggi ...

Diretta/ Crotone-Napoli (risultato finale 0-1) info streaming video e tv : i pitagorici reclamano due rigori : Diretta Crotone Napoli info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La capolista di Serie A allo Scida per diventare campione d’inverno(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 23:31:00 GMT)

Crotone-Napoli - proteste calabresi per due rigori non fischiati : commenti anche dei tifosi della Juve : rigori Crotone – Il Napoli si è laureato campione d’inverno, successo per la squadra di Maurizio Sarri nella gara di campionato contro il Crotone, decide una perla di Hamsik. Partita non entusiasmante per gli azzurri che però hanno conquistato tre punti preziosi, partita coraggiosa dei calabresi, la classifica fa paura ma la squadra può raggiungere la salvezza. Episodio dubbio nel finale, contatto tra Maggio e Ceccherini in area di ...

DIRETTA / Biella Napoli (0-0) streaming video e tv - risultato live. Palla a due (basket A2 - oggi) : DIRETTA Biella Napoli info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2 al Biella Forum (oggi venerdì 29 dicembre 2017)(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 20:01:00 GMT)

Nuovo stadio Napoli - il sindaco di Melito : «Ho segnalato due aree a De Laurentiis» : Nuovo stadio Napoli, il sindaco di Melito Antonio Amente ha presentato i grafici di due terreni sui quali potrebbe sorgere la nuova cittadella dello Sport. L'articolo Nuovo stadio Napoli, il sindaco di Melito: «Ho segnalato due aree a De Laurentiis» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli-Juventus - duello per Darmian e Grimaldo - il piano C è Fares : Il Napoli comprerà un terzino nel calciomercato di gennaio, ma stando a quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘Il Mattino’, sembra che dovrà fronteggiare la concorrenza della Juventus, avendo le due società diversi obiettivi in comune in sede di campagna acquisti. I bianconeri infatti seguirebbero, al pardi degli azzurri, Matteo Darmian. Il 28enne laterale bravo […] L'articolo Napoli-Juventus, duello per ...

L'assist del sindaco : 'A Melito due terreni per lo stadio del Napoli' : Ospite ai microfoni il primo cittadino di Melito: 'Sono convinto che abbiamo terreni a sufficienza per costruire una cittadella dello sport. Ho già consegnato i grafici al presidente, frutto di un ...

Napoli - verso il Crotone con due dubbi di formazione : La Gazzetta dello Sport anticipa le scelte di Maurizio Sarri in vista del match contro il Crotone di questa sera. Senza Mario Rui squalificato e con Ghoulam ai box, scelte obbligate sugli esterni con Christian Maggio a ...

Juventus e Napoli - una poltrona per due : Torino, 28 dicembre 2017 - Allacciatevi le cinture, il rush finale del girone d'andata è in arrivo. Napoli e Juventus si contendono il titolo di campione d'inverno, che concretamente vale poco o ...

Napoli - pronti due colpi a sorpresa per gennaio Video : Il campionato di calcio italiano, per la prima volta nella sua storia, non ha subito interruzioni nel periodo natalizio, seguendo le orme della Premier League. Al momento, la capolista della #Serie A è il Napoli di Maurizio Sarri: l'allenatore toscano è riuscito a dare un'impronta alla squadra rendendola sempre più cinica e vincente e l''eliminazione dalla Champions League è servita alla squadra partenopea per concentrarsi totalmente al ...