Napoli - De Laurentiis in campo : vuole chiudere subito Verdi e Grimaldo : Stando alle indiscrezioni del Corriere dello Sport , il Napoli vuol chiudere a stretto giro un doppio colpo, prendendo Simone Verdi dal Bologna e Grimaldo dal Benfica . Aurelio De Laurentiis , come già accaduto, vorrebbe lavorare d'anticipo per ...

Napoli - De Laurentiis vuole regalare un giocatore napoletano a Sarri : ecco chi è : Dopo la vittoria ottenuta dal Napoli ai danni del Crotone all'Ezio Scida, che ha portato gli azzurri ad aggiudicarsi il titolo di campioni d'inverno, è ora di pensare al calciomercato e a come rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Infatti, con il Napoli che avrà tre competizioni da disputare e una corsa scudetto da continuare, diventa una necessità primaria fornire un adeguato ricambio al tridente titolarissimo ...

Napoli - mezzo scudetto c'è : adesso tocca a De Laurentiis : Onore al Napoli. Vince a Crotone e si laurea campione d?inverno, arriva a 99 punti nell?anno solare e lo chiude senza sconfitte fuori casa. Impressionante ruolino di marcia per gli...

Nuovo stadio Napoli - il sindaco di Melito : «Ho segnalato due aree a De Laurentiis» : Nuovo stadio Napoli, il sindaco di Melito Antonio Amente ha presentato i grafici di due terreni sui quali potrebbe sorgere la nuova cittadella dello Sport. L'articolo Nuovo stadio Napoli, il sindaco di Melito: «Ho segnalato due aree a De Laurentiis» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - la lettera-manifesto di De Laurentiis ai tifosi : “coronerò i vostri sogni” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha voluto augurare un buon Natale e felice anno nuovo ai tifosi del club partenopeo e lo ha fatto con una lettera nella quale ha fatto il punto sul 2017 appena trascorso. “Cari napoletani, abbiamo trascorso un anno bellissimo insieme, ricco di soddisfazioni, bel gioco ed emozioni. Il 2017 è stato un anno solare che ci ha visti protagonisti di un record straordinario di punti e di una sequenza ...

