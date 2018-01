Napoli | 3 nomi per il dopo Reina

Napoli - scacco alla camorra : cinque secoli di carcere per l'ala economica dei Contini : Sessantanove condanne al termine di un processo durato oltre due anni. Pene severe nei confronti di quella che viene ritenuta l'ala manageriale dei clan Bosti-Contini, al termine del processo che si è ...

Napoli - due nomi per le fasce : Napoli a caccia di rinforzi per le fasce difensive: secondo Sky Sport gli azzurri monitorano Sime Vrsaljko dell'Atletico Madrid e Alejandro Grimaldo del Benfica.

Calciomercato Napoli – Contro il Torino il Napoli ha ritrovato la vittoria, i goal e il gioco spumeggiante. I partenopei si sono ripresi il primo posto in classifica a discapito dell'Inter, caduta in casa contro l'Udinese. La squadra di Sarri è già al lavoro per preparare la sfida di domani proprio contro l'Udinese, gara che vale per gli ottavi di Coppa Italia. La finestra del mercato di gennaio, intanto, si avvicina e il

Calciomercato Napoli - addio con Reina al termine della stagione : i nomi per il sostituto : Calciomercato Napoli – Dopo il pareggio tra Juventus ed Inter, il Napoli ha la grossa chance di tornare in vetta alla classifica, la squadra di Sarri in campo contro la Fiorentina in un match da non fallire. Nel frattempo si pensa al mercato di gennaio ma anche a quello per la prossima stagione. A giugno quasi certamente partirà il portiere Reina, in scadenza di contratto, al momento sembra difficile un rinnovo. Il presidente De Laurentiis ...

Jovanotti - Baglioni - Renato Zero ospiti del concerto per Pino Daniele a Napoli : i primi nomi : Tra i primi ospiti del concerto per Pino Daniele potrebbero esserci gli artisti più seguiti del panorama musicale italiano. Jovanotti, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Renato Zero, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia e Teresa De Sio sono i nomi degli artisti che hanno già aderito all'iniziativa dicendosi disponibili a calcare il palco dello Stadio San Paolo di Napoli il prossimo anno. Il concerto-evento Pino è in memoria di Pino Daniele ...

Napoli - caos a Città della Scienza : la Regione nomina un commissario - è l'avvocato Giuseppe Albano : La Giunta regionale? della Campania?, nella seduta di oggi, ha disposto? la gestione commissariale della Fondazione Idis Città della Scienza? ?in sostituzione...

Napoli-Shakhtar da dentro o fuori : l’impatto economico sui partenopei : Impatto economico Champions Napoli, ecco quanto perderebbero i partenopei in caso di eliminazione dalla massima competizione europea per club. L'articolo Napoli-Shakhtar da dentro o fuori: l’impatto economico sui partenopei è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - Osservatorio Astronomico : il nuovo planetario è dedicato a Gagarin : E’ stato inaugurato ieri, presso l’Osservatorio Astronomico di Napoli, il nuovo planetario dedicato al famoso astronauta russo Jurij Gagarin, del quale è stato svelato anche un busto, per l’occasione. Tra gli intervenuti alla serata anche il Console Onorario della Federazione Russa in Napoli, Vincenzo Schiavo, secondo cui “è stato un momento molto importante ricordare anche a Napoli il primo uomo che ha volato nello ...

Porto di Napoli - primo per impatto socioeconomico da decimo in ranking : L'Autorità di Sistema Portuale che comprende lo scalo di Napoli, Salerno e Castellammare, raggiunge il primato in Italia nel settore dell'impatto socio-economico sul territorio con un punteggio di 49/...

Napoli - tutti i nomi per il ruolo di terzino : Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport , il Napoli conitnuerà con la ricerca del terzino. Destro o sinistro che sia, ad oggi importa poco. Il nome più caldo è quello di Sime Vrsaljko , ieri ha parlato il presidente dell'Atletico che ...