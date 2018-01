Napoli | 12enne ferito a Capodanno Il racconto choc | ' Mio nipote Stefano è salvo per

Capodanno armato a Napoli - spari da uno scooter : 12enne ferito alle gambe Video : Vittima accidentale di una 'stesa', il passaggio di ragazzini criminali a bordo di scooter imbracciando armi e sparando colpi in aria, secondo un preciso copione camorristico. Baby gang con pistole [Video] hanno voluto segnare il territorio anche in vista del nuovo anno. #Capodanno armato a Napoli dove nel quartiere San Giovanni a Teduccio, alla periferia orientale della citta', intorno alla mezzanotte un 12enne che era al balcone per i ...

Capodanno armato a Napoli - spari da uno scooter : 12enne ferito alle gambe : Vittima accidentale di una 'stesa', il passaggio di ragazzini criminali a bordo di scooter imbracciando armi e sparando colpi in aria, secondo un preciso copione camorristico. Baby gang con pistole hanno voluto segnare il territorio anche in vista del nuovo anno. Capodanno armato a Napoli dove nel quartiere San Giovanni a Teduccio, alla periferia orientale della città, intorno alla mezzanotte un 12enne che era al balcone per i festeggiamenti è ...

Ragazzi sparano in aria - colpito 12enne a Napoli. Viminale : lieve aumento feriti per botti - sono 212 : Per il quinto anno consecutivo nessun morto per i botti di Capodanno, mentre il numero totale dei feriti è in lieve aumento: a fronte dei 184 dello scorso anno, stavolta sono stati 212, di cui 36 ricoverati

Capodanno a Napoli - ragazzi sparano in aria dalle moto : 12enne ferito a gamba : Il ragazzino è stato colpito alla gamba: non è grave. A sparare sarebbe stato un gruppo di giovani a bordo di moto. Nel capoluogo campano 35 feriti per i botti, in calo rispetto ai 46 dell’anno scorso. Quattro feriti a Torino, sei nel Salernitano e quattro nel Casertano