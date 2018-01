Nainggolan torna sui suoi passi : Mi scuso per le mie parole e il mio atteggiamento : Il Capodanno di Radja Nainggolan è stato a dir poco movimentato. Il belga ci ha dato dentro nei festeggiamenti ma ha esagerato visto che il suo video, postato su Instagram, e condito di bestemmie non è affatto piaciuto alla Roma e al popolo del web. La notizia ha fatto subito il giro del mondo con l'ex centrocampista del Cagliari che su Twitter ha anche pensato bene di attaccare chi lo ha criticato per ciò che ha visto nel video: ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Roma Qarabag : tornano Fazio e Nainggolan. Quote e le ultime novità live : PROBABILI FORMAZIONI Roma Qarabag: le Quote e le ultime notizie live sugli schieramenti in campo oggi alle 20.45 per il girone C di Champions League. Torna De Rossi. (Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 15:54:00 GMT)

Probabili formazioni Roma-Qarabag : tornano De Rossi e Nainggolan : Qarabag (4-2-3-1): Sehic; Medvedev, Dashdemirov, Rzezniczak, Agolli; Richard Almeida, Garayev; Elyounoussi, Míchel, Madatov; Ndlovu Notizie sul tema Roma-Qarabag streaming live e diretta TV. In ...

Roma-Qarabag - probabili formazioni e ultimissime : Perotti e Nainggolan tornano titolari : Roma-Qarabag, probabili formazioni e ultimissime: Perotti e Nainggolan tornano titolari Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma-Qarabag, probabili formazioni E ultimissime – La Roma di Eusebio Di Francesco si gioca questa sera la qualificazione agli ottavi di Champions League. Avversario il Qarabag nell’ultima giornata del girone C. I giallorossi ...

Roma news - Nainggolan prova a tornare per il derby : Roma, 11 novembre 2017. Radja Nainggolan è tornato anzitempo a Trigoria. Il belga è stato costretto a lasciare la nazionale prima di disputare i match amichevoli contro il Messico e il Giappone a ...

Nainggolan torna ma il derby è lontano : Nainggolan non perde tempo. Il centrocampista, infortunatosi giovedì durante un allenamento con il Belgio, è rientrato questa mattina a Roma e ha già iniziato le cure a Trigoria per smaltire la ...

Nainggolan in Nazionale quasi commosso : “temevo di non tornare” : “Temevo di non tornare, quindi sono molto felice di esserci”. Con queste parole il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, commenta il suo ritorno nella Nazionale belga in vista delle amichevoli con Messico (10 novembre a Bruxelles) e Giappone (il 14 a Bruges). Dopo le ultime due esclusioni da parte del ct Martinez, il giocatore giallorosso aveva manifestato tutto il suo disappunto, ora si gode la rivincita. “Devo ...