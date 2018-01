Minniti | ' inaccettabile quello che è successo a Bitonto'

Uccisa in agguato a Bitonto - Minniti : "Inaccettabile - serve risposta urgente" : "E' inaccettabile che in Italia una persona perda la vita per essersi trovata al posto sbagliato nel momento sbagliato". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti , al termine del Comitato ...

Sparatoria Bitonto. Minniti : fatto inaccettabile. Dobbiamo prosciugare lo stagno dell'illegalità : Il ministro dell'Interno è volato a Bari per partecipare al Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza in seguito all'omicidio di un'anziana donna, usata, si teme, come scudo e colpita da colpi indirizzati contro un 20enne