Mini-aumento per le pensioni | dopo 2 anni di blocco ecco la rivalutazione

Scatta il Mini-aumento per le pensioni : dopo 2 anni di blocco torna la rivalutazione degli assegni : Per i pensionati arriva un piccolo aumento e per chi vuole smettere di lavorare diventano pienamente operativi sia l'anticipo pensionistico volontario, che dovrebbe Scattare a gennaio, sia quello '...

Scatta il Mini-aumento per le pensioni : dopo 2 anni di blocco torna la rivalutazione degli assegni : Per i pensionati arriva un piccolo aumento e per chi vuole smettere di lavorare diventano pienamente operativi sia l'anticipo pensionistico volontario, che dovrebbe Scattare a gennaio, sia quello 'social' con i costi a carico dello Stato. Quest'ultimo si allarga a più categorie: anche a disoccupati e a chi assiste familiari invalidi o disabili. C'è poi un anticipo ad hoc, al massimo di 2 anni, per le mamme lavoratrici. Sono queste, ...

Pensioni : 2018 inizia con Mini-aumento : ROMA, 1 GEN - Il 2018 inizia con un piccolo aumento per le Pensioni. Con la rata di pagamento del 3 gennaio torna l'indicizzazione dei trattamenti, dopo due anni di blocco e gli assegni saranno ...

Zingaretti : aumento dei pedaggi - chiedo incontro a Ministero : Roma, 31 dic. (askanews) 'Se l'aumento medio dei pedaggi autostradali per il 2018 si attesta intorno al 2,70% sul territorio nazionale, è indubbio che l'aumento del 12,89% previsto per l'Autostrada ...

Sansepolcro - Pd sull'aumento delle tariffe : 'Promesse fatte dall'amMinistrazione solo slogan elettorale?' : 'I costi dei servizi pubblici, acqua, smaltimento rifiuti, aumenteranno anche nel 2018 e purtroppo in maniera consistente'. Così il Pd di Sansepolcro interviene con una nota sul tema dell'aumento ...

Dipendenti pubblici : aumento Minimo da € 1.019 euro e perequazione Video : Stretta sull’assenteismo, sulle molestie e sui conflitti di interesse, maggiori tutele per i lavoratori e maggiore forza contrattuale per i rappresentanti dei lavoratori sono le nuove regole scritte nel nuovo #contratto dei lavoratori pubblici. Il nuovo contratto avra' valenza triennale e pertanto, se la parte normativa non può essere utilizzata a ritroso per assenteismo, licenziamenti e così via, la parte economica avra' effetto dal gennaio ...

FemMinicidi in aumento - in dieci mesi uccise 114 donne : Tra il 2015 e il 2016 il numero di Femminicidi in Italia è passato da 142 a 150. Soprattutto a causa di una forte crescita del fenomeno nelle regioni del centro e del nord Italia. Nel 2016 la ...

Carige - ok alla ricapitalizzazione Fissati i terMini - c'è il consorzio Aumento iperdiluitivo - parte il 22-11 : BANCA Carige - Si è costituito il consorzio di garanzia "relativo all'Aumento di capitale in opzione pari ad 500 milioni composto da Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch in qualità di global coordinators e joint book runners e da Barclays Bank PLC in qualità di co-global coordinator e joint book runner" Segui su affaritaliani.it

Aerei - no del Ministero dei Trasporti all'aumento della tassa d'imbarco : Il ministero Infrastrutture e Trasporti ha espresso parere contrario all'emendamento parlamentare sull'aumento delle tasse aeroportuali presentato al decreto legge collegato alla manovra di bilancio. ...

Pensioni - Calenda : ok proposta Berlusconi su aumento Minime - novità dal Governo Video : Pensioni, Calenda: ok proposta Berlusconi su aumento minime, novità dal Governo Video Il ministro dello Sviluppo su fase 2 riforma Pensioni: priorità sono giovani e non stop età, news oggi 30 ottobre 2017. Clicca e guarda il Video ...

Sblocco contratto scuola e aumento stipendi ultime notizie : Ministra Fedeli ‘batte cassa’ ma… : In tema di rinnovo di contratto dei dipendenti pubblici, ed in modo particolare riferendosi al comparto scuola, il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, ha attaccato duramente la ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli. ‘Gli annosi problemi in cui versa il sistema scolastico italiano come le immissioni in ruolo insufficienti e gli stipendi del personale fermi dal 2009, non si risolvono con le promesse o ...

Pensioni - aumento delle Minime e quattordicesima : le ultime novità : Pensioni, aumento delle minime e quattordicesima: le ultime novità Le richieste di ANP in vista della legge di Bilancio 2018. Petizione per l'aumento delle Pensioni minime. Le ultime novità al 9 ottobre. Sergio Manzo S. Manzo Segui Segui gia' Pubblicato il: 9 ottobre 2017 9 ottobre 2017 Pubblicato il ...