Milan | sempre più lontano il rifinanziamento con Highbridge E il contratto in esclusiva

Milano - 400 milioni per i trasporti. Granelli : sempre più europei : Milano, 2 gen. (askanews) 'Un'ottima notizia che ci permette di andare avanti nei progetti di potenziamento delle infrastrutture del trasporto pubblico in città e nei territori dei Comuni della città ...

Milan - sempre vive le idee Mancini e Conte : Il Milan è pronto a vivere un 2018 da protagonista, dopo un 2017 sottotono nonostante, dalla seconda metà, le premesse fossero differenti. Come scrive la Gazzetta dello Sport , questo dovrà essere l'anno di Gennaro Gattuso , che se dovesse centrare gli obiettivi potrebbe restare anche per la prossima stagione, nonostante la società rossonera continui a pensare a ...

Milan Tafazzi - Napoli babà - Juventus sempre là : ma la vera notizia del 2017 è che abbiamo un campionato divertente : È finito il girone d’andata, è finito pure il 2017. Il bluff di Roma e Inter si è forse definitivamente sgonfiato, ma davanti resta il testa a testa tra Napoli e Juve, la corsa per l’Europa promette di essere accesa fino in fondo e nella lotta per la salvezza ci sono sette squadre coinvolte per due posti (uno è già assegnato al Benevento). Insomma, pare che abbiamo ancora un campionato: è questa la bella notizia di Capodanno, e pure la speranza ...

E’ sempre più Milan-flop : pari “triste” con la Fiorentina - Gattuso senza idee delude ancora! : 1/16 LaPresse/Spada ...

Milan-Inter - è sempre il derby : spettacolo incredibile - coreografie mozzafiato [FOTO] : 1/17 Foto Instagram ...

Affluenza tifosi allo stadio : Inter prima - Milan secondo. Impianti sempre meno vuoti : Sono già trascorse 18 giornate di campionato e l'Affluenza dei tifosi allo stadio è incrementata sensibilmente. Lo riporta l'Osservatorio Calcio Italiano che ha fatto un'attenta analisi ed ha ...

Milan - Mancini vorrebbe tornare in Italia : sempre calda la pista rossonera : Milan, Mancini vorrebbe tornare in Italia: sempre calda la pista rossonera Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Mancini vorrebbe tornare IN Italia – Neanche il cambio di allenatore sembra aver giovato al Milan, che vive uno dei periodi più neri della sua storia. Gattuso, come previsto, dovrebbe fungere esclusivamente da traghettatore fino al termine ...

Milan-Atalanta 0-2 i rossoneri affondano - Europa sempre più lontana : MILANO - L'Atalanta ha agganciato il sesto posto della zona Europa League, la coppa in cui ha stupito tutti col suo gioco frizzante. Invece il Milan se ne sta allontanando sempre più e il suo declino ...

Calciomercato Milan/ News - futuro Donnarumma : Marotta sempre alla finestra (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: nel mirino torna Kerem Demirbay dell'Hoffenheim. calciatore dotato di grande personalità e ancora abbastanza giovane.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 11:06:00 GMT)

LEONARDO BONUCCI VIA DAL Milan?/ Gattuso parla del suo capitano : è sempre il primo a metterci la faccia : LEONARDO BONUCCI via dal MILAN? Da Conte a Guardiola, quante tentazioni per il capitano rossonero. Il centrale ex Juventus nel mirino di diversi top club europei(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 20:34:00 GMT)

Calciomercato Milan - sempre vivo l’interesse per Badelj : la situazione : Calciomercato Milan – Da ormai diverse sessioni di mercato il nome di Milan Badelj viene accostato al Milan. Montella avrebbe voluto portarlo in rossonero ma alla fine in estate i rossoneri come regista hanno scelto Lucas Biglia con la Fiorentina che ha deciso di trattenere il croato dopo le varie cessioni di Borja Valero, Vecino, Bernardeschi e Gonzalo Rodriguez. Badelj però andrà in scadenza a giugno e non sembra intenzionato ad ...

Locatelli è sempre più chiuso : lasci il Milan per ritrovarsi! : Poco più di un anno fa il gol che decise la sfida con la Juventus lo portò agli onori della cronaca e proprio il club bianconero sta pensando a lui per la prossima stagione. Giovane, italiano e con ...

Milan - sempre più probabile il rifinanziamento arabo : ma vogliono far fuori tutta la dirigenza : La settimana nera del Milan - il caos Donnarumma , la censura Uefa ai conti del club e infine la settima sconfitta in campionato con la 'fatal Verona' (3-0 con la penultima in classifica) - rimette ...

Verona-Milan 3-0 pagelle - voti e Highlights 17^giornata : sarà sempre ‘fatal Verona’ : Verona-Milan 3-0 pagelle, voti e Highlights 17^giornata: sarà sempre ‘fatal Verona’ Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Verona-Milan 3-0, pagelle, voti E Highlights- Il Milan cerca continuità dopo la vittoria contro il Bologna nella complicata trasferta di Verona. Hellas e il ‘Bentegodi’ sono stati da sempre una bestia nera per i ...