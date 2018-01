Milan | Locatelli via a gennaio | Spal e Fiorentina ci provano

CALCIOMERCATO Milan/ News - la Spal insiste per Locatelli (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: il difensore paraguaiano Gustavo Gomez è seguito dal Boca Juniors è sembra destinato al lasciare i rossoneri.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 19:21:00 GMT)

Milan - Locatelli verso una maglia da titolare : Novità in arrivo da Milanello. Secondo Sky Sport 24 , Gattuso sta pensando ad un Milan 'all'antica', con Bonaventura nuovamente nel tridente offensivo al fianco di Kalinic e Suso. In mezzo, chance per Locatelli come mezzala insieme a Biglia e ...

Locatelli è sempre più chiuso : lasci il Milan per ritrovarsi! : Poco più di un anno fa il gol che decise la sfida con la Juventus lo portò agli onori della cronaca e proprio il club bianconero sta pensando a lui per la prossima stagione. Giovane, italiano e con ...

CALCIOMERCATO Milan/ News - Antonelli e Locatelli nel mirino della Fiorentina (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN News: tutte le novità, gli aggiornamenti, le ultime notizie e le indiscrezioni sulle trattative di mercato del club rossonero in vista della finestra di gennaio(Pubblicato il Sun, 03 Dec 2017 10:56:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Marotta voleva Locatelli : no secco dei rossoneri (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club rossonero: occhi puntati stasera su Forsberg nella gara Svezia-Italia.(Pubblicato il Fri, 10 Nov 2017 11:57:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - chiesto Locatelli al Milan : i rossoneri in cambio vogliono Badelj : Calciomercato Fiorentina, chiesto Locatelli al Milan: i rossoneri in cambio vogliono Badelj Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Fiorentina, chiesto Locatelli AL Milan – La Fiorentina pensa a Manuel Locatelli. Il centrocampista del Milan è già da tempo nel mirino del club viola: lo si legge sulla Nazione. Il club gigliato avrebbe già ...

Calciomercato Milan/ News - Locatelli-Badelj : possibile scambio a gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club rossonero: duello con il Watford per arrivare al centrocampista Jankto.(Pubblicato il Tue, 07 Nov 2017 10:58:00 GMT)

Verso Sassuolo-Milan : torna Kalinic - conferma per Locatelli : Ultima chiamata dunque la trasferta al Mapei Stadium prevista per le ore 20.45 di domani; come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, Montella cambierà l'assetto del Milan che si presenterà contro ...

Milan - la probabile formazione anti Aek : Montolivo e Locatelli a centrocampo : Milano, 31 ottobre 2017 - Dopo la sconfitta contro la Juventus occasione immediata per il Milan di rifarsi. L'Europa League è il primo appuntamento che segue il KO di San Siro e che può rilanciare la ...

Il Milan spera nel Locatelli bis - la Roma in Di Francesco. Il sabato nel pallone : Milan-JUVENTUS ( ore 18, arbitro Valeri di Roma ) Il turno infrasettimanale ha rivitalizzato il Milan, che attende la Juventus con qualche ambizione. Giusto un anno fa i rossoneri vinsero con una rete ...