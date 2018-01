Milan | Fiorentina | Spal | che intreccio sul mercato | coinvolti tre calciatori!

Milan - Locatelli via a gennaio : Spal e Fiorentina ci provano : Sempre 'colpa' della Fiorentina: se il regista croato dovesse partire (piace alla Roma), la dirigenza toscana andrebbe, secondo il Corriere dello Sport , su Federico Viviani , di proprietà del Verona ...

Donnarumma - con la Fiorentina la 100esima presenza con la maglia del Milan : Notizie sul tema Fiorentina-Milan 1-1, botta e risposta con qualche recriminazione per i viola Fiorentina-Milan diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi 30 dicembre 2017 Mano di Mertens? ...

Video Gol Fiorentina-Milan 1-1 : Highlights e Tabellino Serie A - 19^ Giornata 30-12-2017 : Risultato Finale Fiorentina-Milan(r) , 72′ Simeone(Fiorenina) 73′ Chalanoglu (Milan) Cronaca e Highlights, 19^ Giornata Serie A, 30 Dicembre 2017. Il Milan riesce a prendere un punto nella modesta sfida contro la Fiorentina, le due squadre però si vedono solo nel finale del secondo tempo, infatti i gol vengono timbrati al 72′ e 73′ minuto, rispettivamente da Simeone(Fiorentina) e Chalanoglu (Milan). Partita dunque ...

Serie A : Calhanoglu gol - Fiorentina-Milan 1-1 : A Firenze i gol nella ripresa: al vantaggio di Simeone al 71' risponde il turco tre minuti più tardi. Oggi alle 18 Inter-Lazio. In serata chiude Verona-Juventus.

Milan - Calhanoglu salva Gattuso : 1-1 in casa della Fiorentina : Finisce con un pareggio per l' 1-1 il match del Franchi tra Fiorentina e Milan, sfida importante tra due squadre in corsa per un posto in Europa League . Reduci dalle fatiche di Coppa Italia le due ...

Fiorentina - Pioli : 'Il Milan si è solo difeso. Romagnoli andava espulso. I Della Valle? Speriamo tornino presto' : Dopo il pareggio tra la sua Fiorentina e il Milan, Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport : 'Devono esserci rimpianti per il risultato finale. Il Milan si è chiuso con undici giocatori, la partita l'abbiamo fatta noi . Siamo stati poco precisi, ma l'episodio sullo 0-0 è stato ...

Serie A - Fiorentina-Milan. Gattuso : 'Il momento difficile non è ancora finito' : Un pareggio (1-1 il finale) che l'allenatore rossonero Gattuso commenta così ai microfoni di Sky Sport: "In questo momento noi dobbiamo pensare ad una partita alla volta. Oggi non abbiamo giocato ...

Fiorentina-Milan - Gattuso : "Non siamo belli - ma stiamo diventando squadra" : Rino Gattuso è soddisfatto per la reazione del suo Milan nel match con la Fiorentina: "Non volevamo perdere, anche se sapevamo quello che abbiamo speso nel derby - dice nel dopo gara -. Qualche ...

Serie A - Fiorentina-Milan 1-1 : botta e risposta fulmineo : E' finita in parità la partita delle 12.30 tra Fiorentina e Milan. Al Franchi il risultato finale è di 1-1, frutto del botta e risposta fulmineo nella ripresa tra Simeone e Calhanoglu. Dopo un primo ...

