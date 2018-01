Milan | ecco quando può tornare Conti

Inter - ecco la formula per l'arrivo di un ex Milan : Secondo Sky Sport , l' Inter sta lavorando su un prestito lungo per regalarsi a gennaio Gerard Deulofeu . Molto dipenderà dall'arrivo o meno al Barcellona di un grande esterno offensivo di livello Internazionale ...

S.Ganz : 'Ecco perché fa fatica l'attacco del Milan' : L'ex attaccante della Primavera del Milan e, attualmente al Pescara, Simone Ganz è intervenuto su Sky sport: ' Nel 4-3-3, per l'unica punta di riferimento è sempre difficile. Ma tutto il mondo Milan è completamente diverso: ci sono pressioni immense ed uniche, bisogna vincere sempre per il blasone ed il prestigio e non è facile giocarci. Personalmente, preferirei un attacco a 2 punte'.

Capodanno blindato - ma la festa si farà : ecco gli appuntamenti da Milano a Palermo : Divieto di botti nei luoghi degli spettacoli e nelle piazze. GLI appuntamenti MUSICALI AL SUD A Napoli concertone a Piazza Plebiscito, con prefiltraggio degli accessi, barriere agli ingressi e ...

Mercato Milan - parla Gattuso e sorprende tutti : ecco la sua richiesta Video : Il #Milan non si può certamente considerare del tutto guarito dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia, ma sicuramente questo risultato ha contribuito a porre fine ad un periodo di sconfitte e di forti malumori tra i tifosi. Il prossimo impegno con la Fiorentina, probabilmente vedra' in campo una squadra un po' stanca dopo i 120 minuti disputati nel corso della settimana, ma #Gattuso cerchera' di cambiare alcuni uomini per esorcizzare questo ...

Fiorentina-Milan - Antognoni svela : “Chiesa in panchina? Ecco il motivo” : Si gioca il secondo match della 19^ giornata del campionato di Serie A, in campo Fiorentina e Milan, scelta a sorpresa di Stefano Pioli che ha lasciato in panchina Chiesa. Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato a Premium Sport: “Chiesa? Credo sia una scelta tecnica. Forse ha giocato tanto e un po’ di riposo penso faccia bene anche a lui. Sulle scelte dell’allenatore non si può disquisire: se Dias farà ...

Milano - aumentano i prezzi dei biglietti dei mezzi pubblici/ “Dal 1 gennaio 2019 a 2 euro” : ecco perché : Milano, rincaro mezzi pubblici: il ticket per bus, tram e metro aumenterà di 50 centesimi, ecco le parole del sindaco Sala e il suo avviso alla Regione Lombardia(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 14:59:00 GMT)

Shakira - El Dorado World Tour : ecco la nuova data di Milano : «Ci sono stati dei momenti in cui le vostre preghiere e i vostri messaggi di affetto e incoraggiamento sono stati l’unica cosa che ha dato forza al mio spirito». È una Shakira commossa quella che ringrazia i suoi fan del calore dimostrato negli ultimi mesi, quando un problema alle corde vocali l’aveva costretta ad annullare le date del suo El Dorado World Tour. Lo fa in una lunga lettera pubblicata sul suo profilo Twitter, contenta di ...

Atalanta - Gasperini ripercorre il 2017 e pensa al futuro : “Io al Milan o al Torino? Ecco cosa penso” : Il 2017 sta per concludersi e per l’Atalanta sarà un anno da ricordare per il campionato straordinario della passata stagione che è ha portato alla qualificazione all’Europa League. Intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Gian Piero Gasperini ha ripercorso quello che è stato definito “un grandissimo anno, quasi da avere timore che finisca. Siamo andati oltre ogni previsione, tecnica ed economica. Abbiamo fatto ...

Bonucci - l'agente allo scoperto : "ecco perchè resta al Milan" : l'agente del difensore del Milan , intervistato da Sky Sport, spazza via in maniera definitiva le voci di un futuro lontano da Milanello per il suo assistito. Ecco le sue parole: "Bonucci? Ha scelto ...

Milan - la dirigenza e i tifosi rossoneri possono sorridere : ecco il motivo : La vittoria del derby sembra aver ridato al Milan una carica che mancava da molto tempo, infatti Gattuso si è detto soddisfatto del gioco e della grinta espressi dai suoi giocatori: spera che il derby conquistato possa essere da trampolino di lancio per la trasferta di Firenze. Il tecnico calabrese, subentrato a Montella nel novembre scorso dopo il pareggio contro il Torino, ha conquistato due vittorie molto importanti in Coppa Italia, ma ...

Milan-Montella - raggiunto l’accordo per la buonuscita : ecco quanto sborserà il club rossonero : Milan-Montella, ACCORDO SULLA buonuscita – Vincenzo Montella si appresta a diventare il nuovo tecnico del Siviglia. Il club andaluso ha annunciato ieri di aver raggiunto un accordo con l’allenatore napoletano con un contratto fino al 2019. Prima di firmare con gli spagnoli, però, l’ex tecnico del Milan ha dovuto discutere con il club rossonero la rescissione del contratto. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della ...