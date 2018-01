MI CHIAMO SAM Su Canale 5 il film con Sean Penn e Michelle Pfeiffer oggi | 2 gennaio

Mi CHIAMO SAM - film stasera in tv su Canale 5 : trama e curiosità : Mi chiamo Sam è il film in onda stasera in tv martedì 2 gennaio 2018 in seconda serata su Canale 5 alle ore 23:00. Diretto da Jessie Nelson e con un inarrivabile Sean Penn, in una delle sue migliori interpretazioni. Impersona Sam, un uomo affetto da ritardi psicologici, che tuttavia è padre di una bambina, Lucy. Una storia commovente, che vede tra gli interpreti la bravissima Dakota Fanning, nei panni di Lucy, e Michelle Pfeiffer. Di seguito ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : "Napoli - ce la gioCHIAMO" : GENOVA - C'è voglia di riscatto in casa Sampdoria dopo la sconfitta in casa col Sassuolo. I blucerchiati giocheranno però una delle partite più difficili della Serie A: in casa del Napoli capolista. "...