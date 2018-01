Messico | incidente con fuochi pirotecnici per Damm | ustioni al viso

Messico - incidente bus turistico Messico - illesi i due italiani : Roma, 20 dic. (askanews) Sono rimasti illesi i due turisti italiani che ieri si trovavano a bordo del pullman che si è schiantato lungo una strada della costa caraibica, in Messico. Lo rende noto la ...

Incidente in Messico : bus turistico si ribalta - illesi due italiani : “Sulla base di quanto riferito dalle autorità locali non ci sono né feriti né vittime italiane. Due connazionali, che si trovavano a bordo dell’autobus, stanno bene e sono tornati sulla nave“: lo rende noto la Farnesina in riferimento all’Incidente stradale verificatosi nello Stato di Quintana Roo, in Messico, che ha coinvolto un mezzo che trasportava turisti. “In relazione all’Incidente occorso nello stato di ...

INCIDENTE BUS IN Messico - 12 MORTI/ 'Anch'io ci sono stato - ecco cosa succede su quei pullman' : Un pullman messicano stava facendo un percorso turistico nella penisola dello Yucatan quando si è ribaltato a causa di una foratura.

Incidente bus Messico - italiani salvi : 0.12 "Non ci sono né feriti né vittime italiane" nell'Incidente d'autobus in Messico. Così la Farnesina, sulla base di quanto appreso dalla autorità locali, spiega che i "due connazionali che si trovavano a bordo dell'autobus, stanno bene e sono tornati sulla nave" da crociera. Il bilancio è di 12 morti,(7 americani e 2 svedesi) e 18 feriti su 31 passeggeri.Sul bus viaggiavano anche i due italiani rimasti illesi e alcuni canadesi.Il bus si è ...

Un pullman di turisti è rimasto coinvolto in un incidente in Messico : si parla di almeno 12 morti : Un pullman di turisti è rimasto coinvolto in un incidente in Messico nello stato di Quintana Roo: si parla di almeno 12 morti e di una ventina di feriti. Tra i feriti ci sarebbero sette cittadini statunitensi e due svedesi The post Un pullman di turisti è rimasto coinvolto in un incidente in Messico: si parla di almeno 12 morti appeared first on Il Post.

