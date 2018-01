Matteo Renzi con un tweet scatena l' inferno

Matteo Renzi - tracollo completo. Becchi : chi votava Pd ora vota centrodestra : Quando la nave affonda, l'equipaggio è l'ultimo a mettersi in salvo. Così, salvo eccezioni, succede in mare, non però in politica, per quei partiti che vedono evaporare il loro consenso. È il caso del Pd, che sta quasi per partito defunto: negli ultimi tre anni e mezzo ha visto vaporizzare una consistente parte del suo ...

Selvaggia Lucarelli contro Matteo Renzi/ Polemica su Gino : "L'ex Premier adotta Mr bestemmia" : Selvaggia Lucarelli contro Matteo Renzi: la giornalista polemizza con l'ex Premier per la citazione del youtuber Gino, noto sul web per essere Mr bestemmia(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 16:40:00 GMT)

#GINO CHI È?/ Blurs lancia l'hashtag di Capodanno : invasi i profili dei vip - ne parla addirittura Matteo Renzi : #GINO chi +? Lo youtuber Blurs, Gianmarco Tocco, coinvolge i suoi folloer a postare l'hashtag di Capodanno sui social dei vip, colpiti anche Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Le reazioni.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 21:10:00 GMT)

Matteo Renzi - crolla il Pd : quanti seggi gli porta via Pietro Grasso : Cose che capitano nel ciclismo, volendo restare nella metafora sportiva, ma non in politica, dove la catena continua a girare anche quando esce dalla ruota dentata. Insomma, i numeri dei sondaggi ...

Matteo Renzi si circonda di mini partiti - l’ultimo è della Lorenzin : Il Pd di Matteo Renzi si circonda di mini partiti alleati. Attorno ai dem sono scesi in campo Insieme (Verdi, Psi e prodiani) e +Europa (lista di Emma Bonino). tenuta a battesimo anche la lista centrista Civica Popolare guidata da Beatrice LoRenzin.…Continua a leggere →

Matteo Renzi : 'Non è realistica un'alleanza con Pietro Grasso' : 'Spero in un governo guidato da un premier Pd non per spirito di corpo ma perché lo considero un fatto positivo per l'Italia'. Matteo Renzi in una intervista a La Stampa diche che 'l'Italia è più ...

La legislatura di Matteo Renzi e del Pd : E' stata certamente l'ultima seduta del Senato in questa legislatura, quella che ha approvato la legge di bilancio. Un po' di tristezza, qualche rimpianto, molte soddisfazioni. Abbiamo provato a fare molto per il nostro Paese. Alcune cose ci sono riuscite: l'Italia è migliore di come l'abbiamo trovata. L'economia ha il segno più, come l'occupazione del resto, e ovviamente il molto che è stato fatto. Non basta. Ci sono ...

Matteo Renzi - l'elenco dei vip che vuole candidare nel Pd : Le sentenze impietose dei sondaggi da settimane danno il Partito democratico in caduta libera. Un crollo finora insormontabile che Matteo Renzi ha intenzione di frenare con un asso nella manica, anzi ...

Incubo 20% per Matteo Renzi : il candidato premier sarà Paolo Gentiloni : La legislatura è di fatto finita. Meno di tre mesi e gli italiani saranno chiamati alle urne, un appuntamento che – almeno nei sondaggi – vedrà il Partito democratico demolito. I sondaggi registrano la caduta libera della formazione guidata da…Continua a leggere →

Silvio Berlusconi - il tracollo del Pd di Matteo Renzi rischia di far saltare il piano B delle larghe intese : Il tracollo del Pd è dirompente, sotto agli occhi di tutti e pare non arginabile: Matteo Renzi , nei sondaggi, è dato intorno al 23% e le prospettive, secondo gli esperti, sono quelle di una caduta ...

Pd - la congiura dei ministri per fare fuori Matteo Renzi : 'Serve un quadro diverso e un'agenda diversa'. Il più esplicito di tutti è stato il ministro della giustizia Andrea Orlando. 'Serve un quadro diverso e un'agenda diversa'. Il piano è questo: ...

Etruria - come fa ‘Marcolino’ Carrai a dire che il suo amico per la pelle Matteo Renzi ‘non sapeva nulla’ : C’è un limite a tutto. Per carità, i problemi delle banche italiane hanno dimensioni che vanno molto al di là di Maria Elena Boschi e di Banca Etruria. E Marco Carrai ha il diritto di dire quello che ritiene per tenere la slavina lontana da Matteo Renzi. Però è giusto sottoporre l’onnipotente Giglio magico e quello che dicono i suoi esponenti al vaglio impietoso della logica. Carrai ha sostenuto in un’intervista al Corriere ...

Matteo Renzi-Sergio Mattarella - Dagospia : la lite sulla data dello scioglimento delle Camere : 'Nuovi scazzi Renzi Mattarella ', scrive chiaro e tondo Dagospia in un succoso retroscena. Secondo Dago, Renzi sta cercando di imporre al presidente della Repubblica di sciogliere il Parlamento il ...

Pd - la lettera dei dem all'estero a Matteo Renzi : 'Lasciamo il partito' : ' Questo Pd non è più casa nostra '. Addio. Comincia così la lettera di Natale pubblicata in esclusiva su Huffingtonpost.it per il segretario Matteo Renzi firmata dai dirigenti locali dei circoli Dem ...