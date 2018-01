Maratone 2018 | il calendario completo Il programma completo delle principali date

: Le date degli eventi organizzati a Firenze da Firenze Marathon nel 2018 - Reportsport2 : Le date degli eventi organizzati a Firenze da Firenze Marathon nel 2018 - BroniesItaliani : STAGIONE 7 ITALIA: Maratone Finale Di Stagione (Parte 2) - zazoomblog : Sky Cinema Collection le maratone delle più appassionanti saghe e collezioni di sempre #Sky #Cinema ...… - zazoomblog : #Sky Cinema Collection le maratone delle più appassionanti saghe e collezioni di sempre #Sky #Cinema ... - zazoomblog : Sky Cinema Collection le maratone delle più appassionanti saghe e collezioni di sempre #Sky #Cinema ...… -

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 2 gennaio 2018) Si preannuncia undavvero molto intenso per leche come da tradizione si svolgeranno un po’ in tutto il Mondo. La 42km più prestigiosa e conosciuta è naturalmente quella di New York che si disputerà il 4 novembre, la più antica negli USA è quella di Boston che dà appuntamento al 16 aprile mentre in Italia riflettori puntati su Roma e Firenze nel weekend del 7-8 aprile primaimperdibili prove di Venezia a Torino in pieno autunno. La Maratona di Berlino è da sempre considerata quella più veloce, piena di fascino quella di Londra, probante la fatica di Tokyo, non scordiamoci degli Europei che si terranno nella capitale tedesca il 12 agosto. Di seguito il, lee ilpiù importanti in Italia e nel Mondo nel. Se siete dei podisti affrettatevi a iscrivervi a quella che preferite: una nuova sfida è sempre dietro ...