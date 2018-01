: RT @SkyTG24: #Maltempo, onda travolge e uccide una turista in Costiera Amalfitana - streethawk70 : RT @SkyTG24: #Maltempo, onda travolge e uccide una turista in Costiera Amalfitana - annads_anna : RT @SkyTG24: #Maltempo, onda travolge e uccide una turista in Costiera Amalfitana - RealTimeNews__ : RT @SkyTG24: #Maltempo, onda travolge e uccide una turista in Costiera Amalfitana -

Una donna veneta di circa 60 anni è morta dopo essere stata risucchiata da un'onda mentre faceva trekking insieme al marito e a una coppia di amici. Un'onda particolarmente alta ha invaso la passerella sulla quale stavano passeggiando,risucchiando in mare i 3 turisti, mentre il quarto si è tuffato nel mare agitato per cercare di salvare gli altri. La donna però purtroppo non ce l'ha fatta ed è morta.(Di martedì 2 gennaio 2018)