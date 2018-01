Maltempo | stop a collegamenti per Capri

Nuova ondata di Maltempo nel golfo di Napoli : stop ai collegamenti per Capri - corse a singhiozzo per Ischia e Procida : La Nuova ondata di maltempo che si sta abbattendo nel golfo di Napoli ha portato alla sospensione di molte dei corse di linea dei collegamenti marittimi per le isole. Il mare agitato, con onde alte ...

Maltempo - situazione critica in Francia : 8 ore di stop per la linea ferroviaria tra Bardonecchia e Modane : E’ stata riattivata dopo otto ore, intorno alle ore 18, la circolazione ferroviaria fra Bardonecchia e Modane, che era stata sospesa per le difficili condizioni meteo in territorio francese. Un treno a subito 25 minuti di ritardo, mentre sei regionali sono stati cancellati. Nella giornata di domani, informa Trenitalia, se le condizioni meteo rimangono quelle attuali i treni circoleranno. Diversamente il gestore infrastrutturale francese ...

Maltempo : stop alle linee Porto Empedocle-Pelagie e Trapani-Pantelleria : Siremar rende noto che a causa dell’ulteriore aggravarsi delle condizioni metereologiche le partenze previste alle 23 delle motonavi Sansovino e Pietro Novelli da Porto Empedocle per le Pelagie e da Trapani per Pantelleria sono Jstate annullate. L'articolo Maltempo: stop alle linee Porto Empedocle-Pelagie e Trapani-Pantelleria sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : stop domani alla corsa Siremar Milazzo-Eolie-Napoli : A causa del progressivo peggiorare delle condizioni metereologiche Siremar rende noto che la corsa prevista per domani sulla tratta Milazzo-Eolie-Napoli e’ stata sospesa. Per gli stessi motivi annullata la partenza pomeridiana della motonave Vesta da Trapani per le Egadi. La nave veloce Isola di Vulcano salpera’ per Vulcano-Lipari alle 18,30. A rischio lo scalo di Vulcano che sara’ nel caso effettuato secondo i seguenti orari: ...

Maltempo : stop ai collegamenti via mare : stop alle corse dei mezzi veloci nel golfo di Napoli a causa delle avverse condizioni meteomarine. Il vento e la pioggia hanno costretto le compagnie di navigazione alla cancellazione delle corse degli aliscafi e dei catamarani e anche di diverse corse dei traghetti sulle rotte tra i porti di Napoli, Pozzuoli e Sorrento e le isole Capri, Ischia e Procida. Napoli, l’area vesuviana e le isole sono tra le zone per le quali la Protezione ...

Maltempo : stop treni vicino a Sassari : CAGLIARI, 15 DIC - Circolazione dei treni ferma nel Nord Sardegna a causa del Maltempo, che sta colpendo l'Isola con abbondanti piogge e forte vento. Dalle 12:20 è bloccata la linea ferrata tra ...

Maltempo - Toscana ancora in allerta rossa : molte scuole chiuse - stop ai traghetti per l’Elba : La forte ondata di Maltempo che in queste ore sta attraversando la Toscana al momento, nonostante l’allerta con codice rosso nella zona nord-ovest della regione, non ha fatto registrare particolari criticità. Le scuole sono restate chiuse per precauzione in molte province della regione. Si segnalano interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti, mentre per le onde alte sono stati sospesi i collegamenti con l’Isola ...

Maltempo : stop ai collegamenti Sardegna-Corsica : I vigili del fuoco di Olbia e Sassari hanno lavorato tutta la notte a causa del forte vento che soffia da sudovest: decine gli interventi per alberi e pali divelti dalle raffiche di libeccio. Disagi anche nei collegamenti marittimi, in particolar modo per la nave “Bastia” che effettua la tratta Santa Teresa-Bonifacio: il collegamento con la Corsica è stato sospeso e riprenderà con miglioramento delle condizioni meteo. L'articolo ...

Maltempo : stop ai collegamenti nel Golfo di Napoli : Nuove interruzioni per i trasporti marittimi nel Golfo di Napoli a causa del Maltempo: sono fermi tutti i collegamenti di linea da Napoli e da Sorrento per Capri, Ischia e Procida. Soltanto da Pozzuoli è riuscita a salpare la nave in direzione di Ischia. Capri è isolata. L'articolo Maltempo: stop ai collegamenti nel Golfo di Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - collegamenti marittimi in tilt in Sicilia : stop alla nave per le Pelagie : In difficoltà i collegamenti marittimi per le isole minori della Sicilia. Dopo lo stop alla nave che collega Trapani a Pantelleria a causa del Maltempo, anche la corsa della motonave Sansovino lungo la tratta Porto Empedocle Pelagie è stata sospesa. Era prevista per le 23. L’annullamento della partenza, annunciato da Siremar, è legato al persistere delle avverse condizioni meteo. L'articolo Maltempo, collegamenti marittimi in tilt in ...

Maltempo : nuovo stop alle navi per Pantelleria ed Eolie : A causa delle avverse condizioni metereologiche, Siremar rende noto che la motonave Pietro Novelli non effettuera’ la corsa delle 23 prevista sulla linea Trapani-Pantelleria. Considerato il temporaneo miglioramento del tempo, la “Novelli” salpera’ domani mattina alle 7. alle 13 approdera’ nell’isola per rientrare alle 20 nel porto di destinazione. Inoltre, la motonave Bridge non effettuera’ la corsa ...