Maltempo Golfo di Napoli | interrotti i collegamenti per Capri

Nuova ondata di Maltempo nel golfo di Napoli : stop ai collegamenti per Capri - corse a singhiozzo per Ischia e Procida : La Nuova ondata di maltempo che si sta abbattendo nel golfo di Napoli ha portato alla sospensione di molte dei corse di linea dei collegamenti marittimi per le isole. Il mare agitato, con onde alte ...

Maltempo Campania : Vesuvio imbiancato e collegamenti in tilt nel Golfo di Napoli : La Campania alle prese con il Maltempo, tra pioggia, grandine, vento forte e temperature in calo: si segnalano disagi nei collegamenti nel Golfo di Napoli e il Vesuvio è imbiancato. Il cono del vulcano è innevato dalla scorsa notte. Fermi alle banchine tutti i mezzi veloci per Ischia, Capri e Procida, mentre viaggiano a singhiozzo alcuni traghetti. Si ricordi che è in vigore l’avviso di allerta meteo della Protezione civile regionale, con ...

Maltempo : disagi nei collegamenti nel Golfo di Napoli : disagi nei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli: per il secondo giorno consecutivo, le avverse condizioni meteomarine determinano lo stop di tutte le navi veloci sulle tratte tra i porti di Napoli, Pozzuoli e Sorrento e quelli delle isole Capri, Procida e Ischia (Porto e Casamicciola). Ferme anche molte navi traghetto, mentre è partita la nave Caremar delle ore 9 da Napoli a Capri. Dovrebbe partire anche la nave Medmar delle ore 12 sulla ...

Maltempo nel Golfo di Napoli : : Tutte le corse veloci delle compagnie Caremar e dell'Alilauro, dirette a Ischia e Procida (e viceversa) sono state sospese per effetto del Maltempo e del moto ondoso in aumento.

Maltempo Napoli : ridotti i collegamenti con le isole del Golfo : A Napoli, a causa di pioggia e vento, sono pochi oggi i collegamenti con le isole del Golfo: a causa forte vento di libeccio, sono sospese le partenze dei traghetti e dei mezzi veloci. La Guardia Costiera ha rilevato un vento forza 7 ed un mare molto agitato. L'articolo Maltempo Napoli: ridotti i collegamenti con le isole del Golfo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : collegamenti a singhiozzo nel Golfo di Napoli : Disagi nei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli a causa del Maltempo: anche questa mattina stop a molti traghetti e aliscafi impegnati sulle tratte tra i porti di Napoli, Pozzuoli e Sorrento e quelli isolani di Ischia, Procida e Capri. La compagnia marittima Alilauro rende noto che sono sospesi tutti i collegamenti da e per Forio, Ischia Porto e Napoli Molo Beverello, mentre Snav spiega che, causa condizioni meteo avverse, sono sospesi i ...

Maltempo - fermi collegamenti golfo Napoli : Napoli, 11 DIC - Nuovo stop ai trasporti marittimi nel golfo di Napoli a causa del Maltempo. fermi da questa mattina tutti i collegamenti di linea da Napoli e da Sorrento per Capri, Ischia e Procida. ...

Maltempo : stop ai collegamenti nel Golfo di Napoli : Nuove interruzioni per i trasporti marittimi nel Golfo di Napoli a causa del Maltempo: sono fermi tutti i collegamenti di linea da Napoli e da Sorrento per Capri, Ischia e Procida. Soltanto da Pozzuoli è riuscita a salpare la nave in direzione di Ischia. Capri è isolata. L'articolo Maltempo: stop ai collegamenti nel Golfo di Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria : domani scuole chiuse nel Golfo del Tigullio : A seguito dello stato di Allerta Rossa da Portofino a Sarzana, dalla mezzanotte alle 23.59 di domani, lunedi’ 11 dicembre, per possibili precipitazioni intense a carattere piovoso, vento forte e mareggiate, tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio del Golfo del Tigullio resteranno chiuse. A Rapallo chiusi anche altri luoghi pubblici quali parchi, cimiteri, musei compreso l’Antico Castello sul Mare, biblioteca di villa ...

Maltempo - golfo di Napoli : vento e mare mosso - collegamenti difficili : Nel golfo di Napoli il forte vento e il mare grosso stanno provocando disagi e collegamenti difficili tra la terraferma e le isole. Da stamattina attraccati alle banchine i mezzi veloci e gli aliscafi e, per molte ore, si è registrato anche lo stop ai traghetti della Caremar. Le avverse condizioni meteomarine hanno completamente interrotto tutte le navigazioni da e per Capri, Ischia e Procida per l’intero pomeriggio e, da questa mattina, ...

Maltempo Campania : collegamenti marittimi a singhiozzo nel Golfo di Napoli : collegamenti marittimi a singhiozzo questa mattina nel Golfo di Napoli: a causa del Maltempo sono state sospese numerose corse di aliscafi e traghetti sulle tratte tra Napoli e Sorrento e le isole Ischia, Procida e Capri. Il vento sta sferzando le coste della Campania dalle prime ore del mattino e il mare è molto agitato. L'articolo Maltempo Campania: collegamenti marittimi a singhiozzo nel Golfo di Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : fermi i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli : fermi tutti i collegamenti marittimi veloci nel Golfo di Napoli a causa delle avverse condizioni meteomarine: a causa di vento forte e mare molto mosso sono sospese le corse di aliscafi e navi traghetto veloci sulle tratte tra Napoli, Pozzuoli, Sorrento e le isole Ischia, Procida e Capri. E’ in vigore l’allerta meteo per precipitazioni diffuse con temporali e rovesci forti o moderali emessa dalla Protezione civile della Regione ...

Maltempo - forte vento nel golfo di Napoli : gruppo di coreani bloccati a Capri : A causa del Maltempo fermi tutti i collegamenti per e da Capri. Stop non solo ad aliscafi e mezzi veloci, ma anche ai traghetti. Sono rimaste attraccate in banchina, sia la nave Caremar delle 17.25 in partenza da Napoli che quella delle 17.40 che doveva salpare dalla terra dei Faraglioni. Restano, al momento, ancora regolari i collegamenti delle navi per Ischia e per Procida, nonostante il vento forte e il mare molto mosso. Nell’isola ...