Malata di cancro muore poche ore dopo essersi sposata Le foto del matrimonio di Heather

Malata terminale di cancro - 31enne si sposa in ospedale e muore 24 ore dopo : Il suo più grande desiderio era il matrimonio, ma purtoppo si è resa presto conto che non avrebbe potuto realizzarlo, almeno non nel modo in cui avrebbe voluto, così ha deciso di...

"Voglio sposarmi prima di morire". L'ultimo desiderio di Rebecca - 31 anni e Malata di cancro - si avvera : Il suo spirito e i doni che ha dato a questo mondo continueranno a vivere sicuramente. Hai guadagnato le tue ali, Heather" la ricordano i familiari. R.M.

Heather - Malata di cancro - sposa il suo Dave poche ore prime di morire : Prima di morire, voleva realizzare il suo sogno: diventare la moglie del suo Dave. Ce l’ha fatta, e nemmeno 24 ore dopo se ne è andata. Heather Rebeccah Mosher, una donna di 31 anni, di Hartford, Connecticut, era stata colpita da un carcinoma mammario triplo negativo, che in molti casi è il più aggressivo dei tumori al seno. E, per le sue caratteristiche, è anche l’unico per cui non esistono ancora terapie farmacologiche mirate. La ...

“Alla faccia del cancro. La mia sfida col sorriso”. Il calendario di Silvana - Malata di tumore : “Alla faccia del cancro. La mia sfida col sorriso”. Il calendario di Silvana, malata di tumore L’obiettivo è quello di lanciare un messaggio di speranza e solidarietà per la ricerca. Così Silvana Benigno, 48enne originaria della Sicilia, si è fatta ritrarre in dodici scatti che sfidano la malattia con il sorriso. “Non volevo stare a […] L'articolo “Alla faccia del cancro. La mia sfida col sorriso”. Il calendario di Silvana, ...

Rimini - donna Malata di cancro cerca di curarsi con dieta e argilla : “Voleva sconfiggere il tumore affamandolo” : Una donna di 65 anni era convinta di sconfiggere il cancro al seno mettendosi a dieta e facendo degli impacchi con l’argilla come antinfiammatorio. La donna, madre di tre figli, ha perso trenta chili per seguire delle false cure anti-cancro secondo cui affamando il corpo si riesce a sconfiggere anche il tumore facendolo morire di fame. Ora è stata ricoverata in condizioni disperate nel reparto di Chirurgia del seno dell’ospedale ...

Uccide madre Malata terminale cancro : VENEZIA, 6 NOV - Una donna di 49 anni è stata trovata morta la notte scorsa in un appartamento a Rovigo. Si tratta di Tatiana Halapciug, di origine romena, malata terminale di cancro. E' stata ...

Carrara - colf licenziata perché Malata di cancro : “I miei datori di lavoro dovrebbero vergognarsi” : Carrara, colf licenziata perché malata di cancro: “I miei datori di lavoro dovrebbero vergognarsi” La donna di 67 anni ha prestato servizio per sette anni nella casa dei suoi ex datori di lavoro. Oggi, con una malattia ancora non sconfitta del tutto, può aspirare ad una pensione di 500 euro.Continua a leggere La donna di […] L'articolo Carrara, colf licenziata perché malata di cancro: “I miei datori di lavoro dovrebbero vergognarsi” sembra ...