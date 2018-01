M5s | Garante Privacy | più sicurezza sistema Rousseau

Il Garante bacchetta il M5s : "Illeciti su privacy in Rousseau" : Il Movimento 5 Stelle e la piattaforma Rousseau finiscono sotto la lente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che dichiara 'l'illiceità del trattamento dei dati personali degli ...

Il Garante bacchetta il M5s : Illeciti su privacy in Rousseau : Il Movimento 5 Stelle e la piattaforma Rousseau finiscono sotto la lente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che dichiara "l'illiceità del trattamento dei dati personali degli utenti in ragione della comunicazione a soggetti terzi (Wind Tre S.p.A. e ITNET s.r.l.) dei dati medesimi in mancanza di idoneo presupposto". È quanto si legge sul sito del Garante per la privacy, al provvedimento 548 ...

Voto online su Rousseau - Garante per la privacy minaccia sanzioni per M5s : Il Garante per la privacy mette nel mirino Rousseau, la piattaforma online del Movimento 5 stelle e ipotizza delle sanzioni. Il 21 dicembre 2017 l'Autorità ha infatti emesso un provvedimento indirizzato ai gestori del sito del M5S, di Beppe Grillo e dell'associazione Rousseau dopo gli episodi di violazione dei dati personali dei cittadini, avvenuti a partire da agosto da parte di hacker.Il Garante prescrive nei confronti dei titolari dei ...

