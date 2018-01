Lutto nel mondo dell' auto | - Addio a Kenichi Yamamoto

Leggi la notizia su quattroruote

(Di martedì 2 gennaio 2018) Si è spento all'età di 95 anni, l'ingegnere che ha dato vita al programmaa Mazda relativo ai motori rotativi. Entrato come operaio nella fabbricaa Toyo Kogyo nel 1946, dopo che la casaa sua famiglia a Hiroshima era stata distrutta, fu testimonea nascita del marchio Mazda e'accordo con la NSU per lo sviluppo del propulsore ideato da Felix Wankel: nel 1961 fu incaricato di seguire quest'ultimo progetto, che divenne poi il suo più grande successo.Cosmo Sport e il primo birotore. con la Cosmo Sport del 1963 che il propulsore rotativo diventa parte integrantea storia Mazda. Questa coupé, oggi ambitissima tra i collezionisti, porterà al debutto a livello mondiale una variante birotore del Wankel che raggiunse la produzione nel 1967 e convinse il governo giapponese a non imporre alla Mazda la fusione con un altro gruppo, lasciando così ...