Luigi Di Maio alla ricerca di candidati civici al Nord Lannutti & co

Luigi Di Maio al Capodanno in piazza a Roma. Pd insorge - lui : 'Sto tra la gente' : ROMA Luigi Di Maio al Capodanno in piazza a Roma. Doveva essere la sorpresa di fine anno della sindaca Virginia Raggi e subito il Pd è insorto, giudicando la presenza del candidato premier dei 5 ...

Luigi Di Maio : 'Non lasceremo l'Italia nel caos' : ' Non lasceremo l'Italia nel caos e già la sera del voto rivolgeremo un appello a tutte le forze politiche e avvieremo consultazioni dichiarando le nostre priorità politiche e non daremo spazio a ...

Intercettazioni - Luigi Di Maio : "E un decreto salvapolitici" : Il decreto sulle Intercettazioni "è un modo per salvare una classe politica dai vari processi. Non c'era riuscito Berlusconi, c'è riuscito il centrosinistra facendo un favore a Berlusconi. Quindi, chi vota Pd o Forza Italia vota la stessa cosa, la stessa idea di ...

Beppe Grillo prepara il discorso di fine anno su principi e visione. A Luigi Di Maio il programma : Le regole per le candidature sono pronte con il via libera dei legali del Movimento 5 Stelle, che avrebbero scongiurato così possibili cause future. Saranno pubblicate a breve, quasi sicuramente i primi giorni di gennaio. Anche perché "intorno al 15 del prossimo mese le liste dovranno essere pronte", garantiscono fonti grilline che stanno seguendo questo inizio di campagna elettorale. L'idea è quella di presentare i ...

Luigi Di Maio/ Il M5S può governare da solo : ecco come costruirò la maggioranza : Luigi Di Maio: “Il MoVimento 5 Stelle può governare da solo”. E spiega come intende costruire la maggioranza. Le ultime notizie sul candidato premier grillino(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 18:17:00 GMT)

Luigi di Maio verso la nomina a 'segretario' del Movimento 5 Stelle : E meno male che ai tempi dei 'Vaffaday' giuravano e spergiuravano che loro, un partito, non lo sarebbero diventati mai. Anzi, i partiti li mandavano, appunto, aff... Poi... poi sono entrati in ...

M5s - Beppe Grillo isola Luigi Di Maio "Esonero" dopo le elezioni 2018 : Beppe Grillo lavora già al dopo Di Maio per mettere in sicurezza il M5s e non sfaldare la comunità di attivisti che porta voti ma anche incassi pubblicitari al blog. Le munizioni dell' artiglieria grillina non sono illimitate. Il piano del fondatore del M5s è di non sprecare tutte le cartucce nella prossima battaglia elettorale ma di conservarne due o tre per garantire al Movimento la sopravvivenza, scrive il Giornale Segui su affaritaliani.it

Marco Travaglio attacca Luigi Di Maio : si candida a leader del Movimento Cinque Stelle : ... proprio nel momento in cui il Pd è al suo minimo storico travolto dalla 'catastrofe politica, etica e mediatica del Giglio magico sul caso banche', come riporta il Giornale che lo lancia ormai come '...

Alessandra Ghisleri su Luigi Di Maio : 'Pecca di incompetenza - la pagherà' : ' Luigi Di Maio ? La competenza e le dichiarazioni fatte di fretta, dall'uscita dell'euro... Ci sono delle avventatezze che spingono l'elettorato a non votare il Movimento 5 stelle. E poi Beppe Grillo ...

Luigi Di Maio - ‘nato ieri’ - qualche volta ci azzecca : Luigi Di Maio, anche grazie alle sue recenti uscite surreali (europeista a giorni alterni, filo-abusivista come tira il vento), si conferma il vero “Judy Holliday, nata ieri” della Seconda Repubblica italiana, in trasmigrazione verso la Terza. Con una precisazione per i lettori più giovani: qui si parla di una attrice – la Holliday – specializzata nelle parti da bionda svampita, consacrata a icona nella storia del cinema dal film del 1950 ...

Vittorio Feltri contro Luigi Di Maio : 'Non ha mai lavorato - per questo ora ci spiega come trovare occupazione' : A cinguettare è Vittorio Feltri , il quale sul grillino si esprime così: Di Maio prima di entrare in politica nei 5 stelle non aveva mai lavorato. Ecco perché adesso ci insegna come trovare ...

Luigi Di Maio : Nessuna fuga da confronto tv con Salvini : Luigi Di Maio non ci sta: nessuno parli di fuga. Eppure come altro definire il suo gesto a In Mezz'Ora quando ha abbandonato il collegamento dopo aver visto in video Matteo Salvini? Il grillino, togliendosi il microfono, si è rivolto alla conduttrice, Lucia Annunziata, e ha affermato: "Vi saluto". La sua uscita di scena non è passata in osservata e lo stesso Salvini ha immediatamente commentato il gesto del candidato ...

Luigi Di Maio : 'Il M5s governerà con chi accetterà il nostro programma' : Anche il Movimento 5 Stelle vende l'anima. Lo conferma il candidato premier, Luigi Di Maio , che intervistato a Radio Capital afferma chiaro e tondo: 'Se alle elezioni dovessimo ottenere il 40%, ...