Lui ha 80 anni | lei 25 Oggi sposi a La Spezia

MARCO MASINI/ E Umberto Tozzi : "Mi scoprì Lui" (40 anni che Ti amo) : MARCO MASINI sarà uno dei protagonisti della serata dedicata al successo di Umberto Tozzi, "40 anni che Ti amo". Ecco tutte le info dell'evento musicale...(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 23:03:00 GMT)

Michael Schumacher / Come sta quattro anni dopo l'incidente? Luigi Mazzola : "Alla base dei successi Mercedes" : Michael Schumacher, quattro anni dall’incidente sugli sci a Meribel: Come sta il campione? La famiglia difende la privacy dell'ex Ferrari (Oggi 29 dicembre 2017)(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 09:34:00 GMT)

Papa Francesco - il nemico n° 1 è Satana : lo ha citato più Lui in 5 anni che : ROMA Satana è l'ossessione di Papa Francesco, ma chi è davvero Satana? Sulla Stampa di Torino, Andrea Tornielli rileva che Bergoglio, in cinque anni di pontificato, ha citato il Demonio più di quanto ...

Uno Bianca - 27 anni fa l’omicidio di Luigi Pasqui e Paride Perini : Uno Bianca, 27 anni fa l’omicidio di Luigi Pasqui e Paride Perini Il 27 dicembre del 1990, Luigi Pasqui e Paride Perini furono uccisi a Bologna a pochi minuti di distanza dai killer della ‘Uno Bianca’. Le vittime innocenti della banda che terrorizzò l’Italia furono 24.Continua a leggere Il 27 dicembre del 1990, Luigi Pasqui […] L'articolo Uno Bianca, 27 anni fa l’omicidio di Luigi Pasqui e Paride Perini sembra essere il ...

Uno Bianca/ Castel Maggiore ricorda 27 anni dopo il duplice omicidio di Luigi Pasqui e Paride Pedini : Uno Bianca, Castel Maggiore: cerimonia di commemorazione in ricordo delle due vittime della banda, Luigi Pasqui e Paride Pedini, uccisi 27 anni fa. Il dolore dei familiari.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 18:33:00 GMT)

Ius soli - Gianni Cuperlo e Luigi Manconi chiedono a Mattarella di rinviare le elezioni di due settimane : Mancano poche ore allo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, eppure c'è chi come Gianni Cuperlo non si è ancora rassegnato alla bocciatura dello Ius soli poco prima di ...

Szczesny : 'Alla Juve per tanti anni. La parata su Schick? Ha sbagliato Lui...' : Come vedevo Buffon prima? Io l'ho visto sempre come il portiere più forte del mondo e adesso lo vedo anche come un grande uomo. Non è stata una sorpresa'. ARSENAL - 'Se l'Arsenal si è pentito di ...

Usa - splendido regalo di Natale : dopo 20 anni di matrimonio divorziarono ma Lui le chiede nuovamente di sposarlo : Un meraviglioso regalo di Natale quello "donato" da Lorrie e Jeff ai loro otto figli . I due, divorziati da tanti anni, hanno deciso di sposarsi nuovamente. Una magia natalizia che ha commosso il web, ...

Lei - minorenne - lo lascia. Lui - 26 anni : “Pubblico tue foto hard se non fai più sesso con me” : Lei, minorenne, lo lascia. Lui, 26 anni: “Pubblico tue foto hard se non fai più sesso con me” L’uomo, di Agrigento, avrebbe pressato la giovane per continuare ad avere rapporti sessuali con lei, fino a minacciarla di divulgare sui social network alcune sue immagini intime se non avesse accettato di fare l’amore con lui. Ora […] L'articolo Lei, minorenne, lo lascia. Lui, 26 anni: “Pubblico tue foto hard se non fai più sesso con ...

A 13 anni uccise con 17 coltellate la sorellina. La madre : “L’ho perdonato - ma ho paura di Lui” : A 13 anni uccise con 17 coltellate la sorellina. La madre: “L’ho perdonato, ma ho paura di lui” Era il febbraio di 10 anni fa quando Paris, all’epoca 13 anni, uccise la sorellina Elle con 13 coltellate.Continua a leggere Era il febbraio di 10 anni fa quando Paris, all’epoca 13 anni, uccise la sorellina Elle […] L'articolo A 13 anni uccise con 17 coltellate la sorellina. La madre: “L’ho perdonato, ma ho paura di lui” sembra ...

Luigi Pirandello a 150 anni dalla nascita e il ‘tubo vuoto’ del fascismo : Ricorre quest’anno il 150esimo anniversario della nascita di Luigi Pirandello (1867-1936), in occasione del quale a Roma è stata allestita una mostra su due sedi: la casa dello scrittore, oggi museo, in via Antonio Bosio, e la limonaia di Villa Torlonia. Il materiale esposto è abbastanza interessante e include, il diploma del premio Nobel, oggetti d’epoca, vestiti, fotografie, e alcuni quadri che Pirandello aveva dipinto. Mi ha ...

Fondi Margherita - l’ex tesoriere Luigi Lusi condannato in via definitiva a 7 anni : La Cassazione ha confermato la condanna a 7 anni di recLusione a Luigi Lusi, ex tesoriere della Margherita, sotto processo per appropriazione indebita, per la sottrazione di 25 milioni di euro dalle casse del partito, e calunnia nei confronti di Francesco Rutelli. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Lusi, trasformando la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici in interdizione di 5 anni, con interdizione ...

LuiGI MASTROIANNI/ Uomini e donne - continua lo scontro con Lorenzo ma spunta anche Gianluca : LUIGI MASTROIANNI è uno dei corteggiatori che Sara e Nilufar continuano a palleggiarsi a Uomini e donne. anche nella puntata di oggi non mancherà così come le discussioni con Lorenzo(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 15:11:00 GMT)

Lorenzo Riccardi/ Uomini e donne - Sara Affi Fella pazza di Lui? Gianni Sperti non ha dubbi : Lorenzo Riccardi tra sorprese e un nuovo scontro con le troniste a Uomini e donne, Sara Affi Fella pazza di lui? Gianni Sperti non ha dubbi e rilancia facendo notare alcune cose, quali?(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 14:27:00 GMT)