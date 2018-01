Lotto | Il 76 su Cagliari diventa bicentenario

Lotto : il 76 su Cagliari sempre in fuga : Nella dodicesima estrazione Lotto di giovedì 28 Dicembre, il 76 su Cagliari taglia il traguardo di 198 turni di assenza. l 76 su Cagliari resiste in cima ai numeri più in ritardo del Lotto: adesso è a 198 turni di assenza e consolida la sua posizione di quinto maggiore assente nella storia del Lotto. L’altro centenario attuale è il 20 […]

Lotto : il 76 su Cagliari sale a quota 196 : Nella decima estrazione Lotto di sabato 23 Dicembre, il 76 su Cagliari non mola la testa alla classifica dei ritardatari del Lotto ora a 196 turni di assenza. Il 76 su Cagliari resta in cima alla classifica dei centenari del Lotto, con ben 196 concorsi di ritardo, a un passo dalla top five dei ritardatari storici. Tra i numeri più […]

Lotto : il 76 su Cagliari non si ferma e sale a quota 195 : Nella nona estrazione Lotto di giovedì 21 Dicembre, il 76 su Cagliari resista ancora in testa alla classifica dei ritardatari del Lotto con 195 turni di assenza. Il 76 su Cagliari non lascia la vetta della classifica dei centenari del Lotto, con ben 195 concorsi di ritardo, a un passo dalla top five dei ritardatari storici. Tra i numeri più […]

Lotto : il 76 su Cagliari tocca quota 194 : Nell’ottava estrazione Lotto di sabato 16 Dicembre, il 76 su Cagliari rimane saldamente in testa alla classifica dei ritardatari del Lotto. Dopo l’estrazione del Lotto di martedì 19 dicembre, il ritardo arriva a 194 turni: torna invece il 3 su Firenze dopo 97 concorsi, mentre il 20 su Bari resiste a 97; nella lista dei più ritardatari rimangono anche il […]

Lotto : il 76 resta nell’urna su Cagliari e Tutte : Nella sesta estrazione Lotto di giovedì 14 Dicembre, il 76 massimo ritardatario su Cagliari e su Tutte le ruote, resta nell’urna e sale rispettivamente a quota 192 e 15 turni di assenza Il 76 su Cagliari non si smuove dalla vetta della classifica dei centenari del Lotto, assente da ben 192 concorsi. Nella top five dei numeri più assenti ci […]

Lotto : il 76 su Cagliari sempre in fuga : Nella quinta estrazione Lotto di martedì 12 Dicembre, non si vede il 76 su Cagliari, che resta in fuga e sale a quota 191 turni di assenza. Il 76 su Cagliari scappa ancora via e resta in cima alla classifica dei centenari del Lotto, con ben 191 assenze. Si avvicina al traguardo a tre cifre il 3 su Firenze, che […]

Lotto : il 76 su Cagliari resta nell’urna : La quarta estrazione Lotto di sabato 9 Dicembre, vede in testa alla classifica dei massimi ritardatari, il 76 su Cagliari, che sale a quota 190 turni di assenza. Il 76 su Cagliari rimane saldo in vetta alla classifica dei centenari del Lotto, con ben 190 assenze. Si avvicina al traguardo a tre cifre il 3 su Firenze, che non si […]

Lotto : il 76 su Cagliari resta nell’urna : La quarta estrazione Lotto di sabato 9 Dicembre, vede in testa alla classifica dei massimi ritardatari, il 76 su Cagliari, che sale a quota 190 turni di assenza. Il 76 su Cagliari rimane saldo in vetta alla classifica dei centenari del Lotto, con ben 190 assenze. Si avvicina al traguardo a tre cifre il 3 su Firenze, che non si […]

Lotto : Il 76 su Cagliari sale a quota 187 : La tredicesima estrazione Lotto di giovedì 30 Novembre, si chiude con il 76 su Cagliari sempre in fuga, ora a quota 186 turni di assenza. Il 76 su Cagliari resiste in cima ai numeri più in ritardo del Lotto: adesso è a 186 turni di assenza, seguito dal 42 su Genova a quota 103. Il 3 su Firenze completa il […]

Lotto : Il 76 su Cagliari sale a quota 187 : La tredicesima estrazione Lotto di giovedì 30 Novembre, si chiude con il 76 su Cagliari sempre in fuga, ora a quota 186 turni di assenza. Il 76 su Cagliari resiste in cima ai numeri più in ritardo del Lotto: adesso è a 186 turni di assenza, seguito dal 42 su Genova a quota 103. Il 3 su Firenze completa il […]

Lotto : il 76 su Cagliari resta nell’urna : L’undicesima estrazione Lotto di sabato 25 Novembre, conferma il 76 su Cagliari leader della classifica dei massimi ritardatari, ora a quota 184 turni di assenza Il 76 su Cagliari si conferma in cima alla classifica dei centenari del Lotto: manca da ben 184 concorsi, seguito, tra i ritardatari a tre cifre, dal 42 su Genova che proprio questa sera si […]