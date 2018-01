Lorenzo Tour 2018 9 tappe in Toscana!!!

Altre notizie : Lorenzo Tour 2018 9 ...

per ildivengono comunicate durante le festività natalizie. Lanée di concerti, attesa per il prossimo anno, si impreziosisce di nuovi spettacoli dal vivo, tra i qualitappe al Mediolanumdi(Milano) che consentono al'artista di trascorrere ben 12 serate nel palazzetto. Ildidebutterà a Milano il 12 febbraio prossimo e oggi si arricchisce di due nuovi ...

Desul podio del. L’azzurro si è piazzato in terza posizione nellagenerale senza gareggiare nell’ultimo Grand Prix in programma a Doha, subendo il sorpasso dell’olandese Maikel van der Vleuten ma rintuzzando i possibili tentativi di rimonta degli altri avversari, primo fra tutti il connazionale. L’ultima tappa del LGCT, in realtà, non sorride ...