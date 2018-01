L' incendio del Vesuvio finisce

Dall'incendio del Magazzino alla Camminata degli Auguri - il capodanno a Cervia e Milano Marittima : ...Mima on Ice si prepara a festeggiare la fine dell'anno con il Gran capodanno e l'Anello di ghiaccio più grande d'Europa si trasforma per l'occasione in una scenografia incantata con gli spettacoli ...

Perugia. incendio a Sant'Andrea delle Fratte/ emessa questa mattina l'ordinanza del sindaco : (UNWEB) Perugia. A seguito dell'Incendio che ha interessato un magazzino sito in Strada delle Fratte 3/a nella giornata del 27 dicembre, sono stati effettuati une serie di controlli ad opera di tutti ...

Rassegna stampa 29-12-2017. Terribile incendio a New York - 12 morti - anche un bimbo. Tutte le news del giorno : Cronaca Interna, Il Fatto Quotidiano: "I stat: in Italia aumentano le famiglie single , giù le nascite. Spese per hotel e ristoranti tornano a livelli pre-crisi". Meteo, Il Messaggero. "Maltempo in ...

Notizie del giorno : elezioni ed incendio a New York : Notizie del giorno: Il presidente Mattarella ha firmato il decreto di scioglimento delle Camere, adesso parte il percorso che porterà alle elezioni il prossimo 4 marzo.... L'articolo Notizie del giorno: elezioni ed incendio a New York su Roma Daily News.

New York. incendio alle spalle dello zoo del Bronx : 10 morti e 15 feriti : E’ drammatico il bilancio di un Incendio che è divampato in un edificio residenziale a New York. Il dato provvisorio è di almeno 10 morti e di 15 feriti. E’ la conta delle perdite umane nel rogo scoppiato in uno stabile…Continua a leggere →

Norman Atlantic - tre anni fa l’incendio : storia del piccolo Raed e degli altri minori in fuga. “Sotto i tir - poi l’inferno” : Un testimone giura di averlo visto correre e urlare, impaurito e solo, mentre il fuoco iniziava ad avvolgere la nave nel buio della notte. Raed Mohammad non aveva neanche 7 anni. Li avrebbe compiuti esattamente un mese dopo. Era sopravvissuto alla guerra in Siria, a un paio di viaggi della speranza attraverso la Turchia e poi verso l’isola di Lesbo. È morto nell’incendio del Norman Atlantic, il traghetto con oltre 500 persone a bordo ...

incendio a presepe scout - condanna del sindaco di Reggio Calabria : Roma, 28 dic. (askanews) 'Il presepe costruito dai ragazzi del Gruppo scout Catona 1 in piazza Matteotti, nel cuore del quartiere di Catona, è stato dato alle fiamme durante la notte. Esprimiamo piena ...

Mestre. Mozzicone di sigaretta scatena incendio in condominio in Corso del Popolo : E’ di anziano leggermente ustionato il bilancio di un incendio divampato a Mestre nell’appartamento dove abita con la moglie, al settimo piano di un condominio in Corso del Popolo. A provocare le fiamme è stato pare un Mozzicone di sigaretta. E’…Continua a leggere →

Bolzano - disabile di 71 anni muore nell'incendio della sua casa. Intossicata dal fumo la badante : Vittorio Albericci, 71 anni, originario della provincia di Bergamo, è morto molto probabilmente nel sonno senza accorgersi del rogo divampato, intorno alle 2.30, nell'appartamento in cui viveva insieme alla badante, una sessantenne rimasta leggermente Intossicata dal fumo, ma tratta in salvo dai vigili di fuoco

I funerali a Poggio a Caiano dell'anziana morta nell'incendio : Mercoledì 27 l'ultimo saluto a Bruna Picchi, 71 anni. Ad appiccare le fiamme la notte di Natale è stata la coperta elettrica

Usa - 1.500 vigili del fuoco impegnati a contrasto incendio Thomas : Anche durante il giorno di Natale oltre 1.500 vigili del fuoco sono impegnati nella lotta all'incendio Thomas, il più grande rogo mai registrato nella storia degli Stati Uniti. Che continua a bruciare ...

Donna muore nell'incendio in casa : forse la coperta elettrica la causa del rogo / FOTO : Poggio a Caiano (Prato), 25 dicembre 2017 " E' morta carbonizzata, probabilmente per il mal funzionamento della coperta elettrica, Bruna Picchi, 71 anni . E' un giorno di Natale triste e doloroso per ...

Tragedia di Natale - mamma muore in un incendio in casa : "Le fiamme forse dalle luci dell'albero" : Tragedia a Casumaro, nel modenese. Un incidendio ha distrutto il primo piano di una villetta dove una mamma e i suoi due figli adolescenti si stavano preparando a trascorrere il Natale. La donna è morta...

Usa - l’incendio Thomas devasta la California : è il maggiore della storia [FOTO] : 1/27 LaPresse/Reuters ...