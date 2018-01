Lenovo K320t | lo smartphone economico con display 18 9

: Lenovo K320t presentato ufficialmente - Bob_Hax : Lenovo K320t presentato ufficialmente - Groppe : Lenovo K320t, schermo 18:9 e dual camera - Tutti i maggiori produttori mondiali offrono almeno uno smartphone con s… - webnewsit : Lenovo K320t, schermo 18:9 e dual camera - toptechtv : Lenovo K320t, schermo 18:9 e dual camera - gigibeltrame : Lenovo K320t, schermo 18:9 e dual camera -

Leggi la notizia su defanet

(Di martedì 2 gennaio 2018)il primocon18.9 da 5,7 pollici e doppia fotocamera posteriore. Tutti i grandi produttori dihanno nelle loro offerte dianche quello con schermo 18.9 e da meno non è voluta essereche a differenza dei concorrenti ha deciso di presentare unocon18.9 di fascia base. Cosi è stato annunciato in Cina l' uscita delche integra componenti piuttosto economici, come il processore Spreadtrum e dove l' unica caratteristica interessante è proprio il.Il nuovodiavrà un telaio in policarbonato, uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione full HD+ (1440×720 pixel) e screen-to-body ratio dell’81,4%. La dotazione hardware comprende inoltre un processore quad core Spreadtrum a 1,3 Ghz, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede ...