: Le tradizioni “ Reggine “ a Udine: – La frittolata – - Laprimapagina : Le tradizioni “ Reggine “ a Udine: – La frittolata – - blogstreetnews : [Fonte: laprimapagina_it] Le tradizioni “ Reggine “ a Udine: – La frittolata – -

Leggi la notizia su laprimapagina

(Di martedì 2 gennaio 2018) La Klimasystem di Sebastiano Nicolò, un “reggino” come me trapiantato a, titolare della ditta citata, ogni fine anno organizza come sempre fa da buon calabrese, per ringraziare e fare gli auguri di “ Natale” a collaboratori, fornitori, e agli…