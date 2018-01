LE MADRI CHE PERDONANO GLI ASSASSINI DEI FIGLI In Iran la legge del taglione va fuori

Clamoroso Real MADRId - pronta un’offerta shock per Hazard : il Chelsea vacilla : Il mercato di gennaio è pronto ad aprire i battenti. Il Real Madrid è intenzionato a mettere a segno un colpo importante per potenziare ulteriormente la rosa a disposizione di Zidane. In particolare i ‘Blancos’ da tempo hanno messo nel mirino Eden Hazard. Il club di Florentino Perez, secondo quanto riportato dal ‘Sun’, starebbe preparando un’offerta shock da 120 milioni di sterline, circa 135 milioni di euro, per ...

Diego Costa : 'Atletico MADRId - era da tanto che aspettavo questo momento' : ROMA - ' Da tanto tempo aspettavo questo momento '. E' emozionato Diego Costa durante la conferenza stampa di presentazione a Madrid , dove oggi è stato presentato dall' Atletico. Un ritorno per il ...

Calciomercato - Pochettino gela il Real MADRId : 'Kane resta al Tottenham' : TORINO - Mauricio Pochettino non ha intenzione di lasciar partire Harry Kane dal Tottenham . ' Penso che Harry sia un giocatore di inestimabile valore, noi lo vogliamo qui ' ha detto. Daniel Levy, ...

Chelsea - Hazard non rinnova : vuole il Real MADRId : Eden Hazard continua a rinviare la firma sul rinnovo del contratto con il Chelsea, sebbene il club londinese gli abbia offerto una nuova ipotesi d'accordo fino al 2020. Secondo quanto pubblica il ...

Chelsea - 'Hazard non firma il rinnovo : aspetta il Real MADRId' : ROMA - Non rinnova ancora il suo contratto con il Chelsea : almeno per il momento Eden Hazard preferisce aspettare, sebbene il club londinese gli abbia offerto una nuova ipotesi d'accordo fino al 2020.

Chelsea : Hazard vuole il Real MADRId : E den Hazard continua a rinviare la firma sul rinnovo del contratto con il Chelsea, sebbene il club londinese gli abbia offerto una nuova ipotesi d'accordo fino al 2020. Secondo quanto pubblica il ...

Le 5 verità che ci ha lasciato Real MADRId-Barcellona : benzema Eurosport 5 - Il Real Madrid non ha più i terzini più forti al mondo Negli ultimi 4 anni, la vera forza del Real Madrid erano le fasce laterali. Carvajal e Marcelo affondavano il colpo con ...

Il Clasico è del Barcellona : annientato 3-0 il Real MADRId che sprofonda a -14 : Il Real Madrid - fresco campione del Mondo - prova a reagire per riaprire la partita inserendo Bale e Asensio, ma nel finale arriva il terzo gol blaugrana grazie ad Aleix Vidal. Partita chiusa e in ...

Porsche Track MADRId - la prima concessionaria 3.0 : ... dalle storiche Porsche 356 e 911 S del 1973, passando dalle attuali 911 , Cayenne e Panamera Sport Turismo fino e arrivare alla futuristica Porsche Mission E . Ce n'è per tutti; negli spazi esterni ...

Fifa 18 : disponibili su FUT 4 divise speciali di Juventus - Bayern - Manchester United e Real MADRId! : EA Sports in collaborazione con Adidas ha rilasciato oggi quattro nuove divise speciale su FUT dedicate ad altrettanti grandi club europei: Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester United Ecco la clip con cui Electronic Arts ha annunciato questa iniziativa. Le divise a partire da stasera sono disponibili nei pacchetti e potranno essere anche acquistate […] L'articolo Fifa 18: disponibili su FUT 4 divise speciali di Juventus, ...

Real MADRId - Zidane che record : 8 titoli in 712 giorni e due Mondiali per Club di fila : Notizie sul tema Real Madrid Gremio: diretta tv e streaming live finale Mondiale per Club 2017 Real Madrid-Gremio, Renato sulla strada di Zidane e Cristiano Ronaldo Mondiale per Club: gestaccio di ...

Diretta / Real MADRId Gremio (risultato live 0-0) streaming video e tv : che occasione per Cristiano Ronaldo! : Diretta Real Madrid Gremio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della finale del Mondiale per Club 2017. In palio il titolo iridato(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 18:43:00 GMT)

Il fronte anti-Var si allarga sempre di più : anche il Real MADRId attacca la tecnologia : Il Var ha eliminato molti errori arbitrali ma non le polemiche. Alcuni episodi continuano a far discutere. L’ultimo caso risale a Lazio-Torino con i biancocelesti talmente infuriati per le decisioni prese da Giacomelli da minacciare l’addio al campionato. Non a tutti quindi va a genio l’uso della tecnologia e tra le società che vorrebbero abolirla figura anche il Real Madrid. I ‘Blancos’, infatti, dopo la semifinale ...

Bonus bebè - il giudice contro l’Inps : “Va esteso a tutte le MADRI - anche straniere. Altrimenti la condotta è discriminatoria” : Il “premio nascita” di 800 euro una tantum va concesso a tutte le madri, anche a quelle straniere che l’Inps aveva escluso perché non in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Lo ha deciso il tribunale di Milano che ordina all’Istituto di previdenza di estendere il premio a tutte le mamme straniere regolarmente soggiornanti in Italia e giudica “discriminatoria” la condotta dell’Istituto – ...