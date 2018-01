Le date dei saldi invernali 2018 | in tutte le regioni

MotoGP - Mondiale 2018 : quando le presentazioni delle scuderie e dei piloti? Il calendario e le date. Attesa per Ducati - Honda e Yamaha : Il 18 marzo il Mondiale 2018 di MotoGP avrà finalmente inizio. Sarà come al solito la pista di Losail (Qatar) a dare il via alle danze e sarà caccia aperta a Marc Marquez ed alla Honda. Ducati e Yamaha sono pronte per affilare le loro armi in vista del prossimo campionato rendendo già note le date nelle quali saranno presentate le nuove moto. La nuova Rossa sarà svelata nell’Auditorium della sede di Borgo Panigale il 15 gennaio. Dopo una ...

Vi ricordate di Lizard Squad? Uno dei fondatori rischia più di due anni in un penitenziario federale : Riprendiamo la domanda del titolo: vi ricordate di Lizard Squad? Si trattava di un gruppo di hacker che insieme all'affiliato PoodleCorp aveva provocato non pochi fastidi alla vita di parecchi videogiocatori ma anche a personalità dell'industria videoludica.Avevamo dedicato un articolo di approfondimento a questo gruppo che proponeva costantemente attacchi DDoS a destra e manca facendosi letteralmente odiare da una marea di gamer e rendendosi ...

Le date di inizio dei saldi invernali 2018 : Le vendite a prezzi scontati inizieranno per molti il 5 gennaio; in Campania dureranno fino ad aprile The post Le date di inizio dei saldi invernali 2018 appeared first on Il Post.

Hopman Cup 2017 : il calendario completo e le date. Tutto il programma dei gironi ed i partecipanti : La stagione 2018 del tennis mondiale inizia, come di consueto, con la Hopman Cup, tradizionale torneo a squadre miste, che si svolge ogni anno a ridosso del Capodanno a Perth, in Australia. Si comincia il 30 dicembre, mentre la finale è in programma il 6 gennaio. Da inizio ottobre sono note le composizioni di squadre e gironi: i due raggruppamenti all’italiana delineeranno le formazioni che si contenderanno il trofeo nel giorno ...

Natale - Viterbo Sotterranea : nella Città dei Papi visite guidate a gallerie e presepe : Durante le festività natalizie lo staff di Tesori d' Etruria è pronto ad accogliere e trasportare nel mondo del fantastico e dell'immaginario bimbi e giovanissimi attraverso una vasta serie di ...

Le grandi sfide di Coppa Italia : date e orari dei quarti di finale : Saranno feste all’insegna del grande calcio in Italia con i big match dei quarti di finale di Coppa Italia. I match in gara unica, si terranno in notturna. A Santo Stefano in programma Lazio-Fiorentina alle 21, il giorno seguente il derby…Continua a leggere →

Tabellone Coppa Italia 2018 : il calendario - le date e gli orari dei quarti di finale. Il programma completo : La Coppa Italia di calcio entra nel vivo: durante il periodo natalizio andranno in scena gli incontri validi per i quarti di finale. Dopo la fine della favola del Pordenone e l’eliminazione a sorpresa della Roma, sono otto le squadre ancora in corsa per appuntarsi sul petto la coccarda tricolore. In programma, scherzi del Tabellone, ben due derby: si giocheranno le due stracittadine all’ombra della Madonnina e della Mole, mentre ...

Instagram introduce un nuovo box dei commenti che compare quando guardate un post : Instagram si aggiorna lato server ed introduce un nuovo e comodo box dei commenti: compare automaticamente se ci si ferma a guardare un post. L'articolo Instagram introduce un nuovo box dei commenti che compare quando guardate un post è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Successo Maneskin - è già sold out per tutte le date dei concerti : Dopo il Successo a X Factor, per i Maneskin è arrivato il momento del tour, che partirà nel 2018. Dall'apertura delle vendite di questa mattina, 21 dicembre, si registrano già sold out tutte le date dei concerti della band romana. I biglietti sono stati letteralmente polverizzati e per questo a grandissima richiesta raddoppiano le date di Bologna (15 marzo), Milano (21 marzo) e Roma (6 aprile).Annunciate anche due nuove tappe del tour: ...

Sold out ovunque - nuove date per il tour dei Maneskin : biglietti in prevendita su TicketOne : Al tour dei Maneskin si aggiungono nuovi concerti. Dopo il grande successo in prevendita e il Sold out immediato dei biglietti per tante delle tappe annunciate, Vivo Concerti comunica nuovi appuntamenti dal vivo per la band rivelazione di X Factor 11. I biglietti per i nuovi concerti saranno disponibili in prevendita su TicketOne dalle ore 10.00 di domani, venerdì 22 dicembre. Le nuove date del tour dei Maneskin nel 2018: GIOVEDÌ 8 MARZO ...

Coppa Italia 2018 - il tabellone dei quarti di finale : date e calendario. Programma completo e orari delle partite : Si è definito il tabellone dei quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Le migliori otto formazioni del torneo si daranno battaglia in un turno a eliminazione diretta basato su partita secca: dentro o fuori che garantirà spettacolo e incertezze. Fiorentina e Lazio si sono sbarazzate di Sampdoria e Cittadella regalandosi lo scontro diretto, riflettori puntati però sui due derby: Milan-Inter e Juventus-Torino, ci sarà davvero da ...

Concerti dei Simple Minds in Italia nel 2018 - annunciate 6 date : biglietti in prevendita : I Concerti dei Simple Minds in Italia sono stati annunciati. Il gruppo tornerà nel nostro paese per una lunga leg del tour, composta da 6 date. La prima è fissata per il 2 luglio a Cremona. Prevista una prevendita esclusiva e una generale. I biglietti saranno disponibili in via anticipata per gli iscritti a Iovado Club e MyliveNation, con apertura alle ore 12 del 19 dicembre. Le prevendite generali si aprono invece il 20 dicembre, sempre ...

Final Fantasy XIV : Annunciate le date e le città dei Fan Festival e i contenuti della prossima patch : I Guerrieri della luce possono avventurarsi oltre Deltascape ed esplorare in profondità i campi di battaglia creati da Omega con l'introduzione di Sigmascape nella patch 4.2 di Final Fantasy XIV®: Stormblood™. Nella patch di prossima uscita, intitolata Rise of a New Sun, i giocatori guarderanno verso Doma nel prossimo capitolo dello scenario principale. La patch introdurrà varie novità, tra cui nuove sfide e nuovi dungeon, un aggiornamento ...